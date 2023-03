Im Bus bedrängt: 75-Jähriger wegen sexueller Belästigung verurteilt

Von: Veronika Macht

Berührungen und obszöne Gesten im Bus: Ein 75-Jähriger wurde wegen sexueller Belästigung zu einer Geldstrafe verurteilt.

Erding – Auf einer Busfahrt soll ein 75-Jähriger eine 30 Jahre jüngere Frau bedrängt, ihr an die Brust gefasst und sie mit einer obszönen Geste zum Geschlechtsverkehr aufgefordert haben. Vor Gericht bestritt der Mann diese Taten, verwickelte sich dabei jedoch in Widersprüche, sodass er am Ende der sexuellen Belästigung schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe verurteilt wurde.

Die Verhandlung vor dem Amtsgericht Erding gestaltete sich aufgrund sprachlicher Barrieren schwierig. Sowohl die Geschädigte aus Polen, als auch der Angeklagte aus dem Kosovo konnten nur per Dolmetscher mit Richter Thomas Bauer und der Vertreterin der Staatsanwaltschaft kommunizieren.

Letztere legte dem 75-Jährigen zur Last, während einer Busfahrt von Taufkirchen nach Erding im vergangenen Sommer die 45-Jährige sexuell belästigt zu haben. Er soll ihr an die linke Brust gefasst und mit einer Geste Sex vorgeschlagen haben – mit der linken Hand habe er eine offene Faust geformt und in das Loch zwischen Zeigefinger und Daumen den Zeigefinger seiner rechten Hand eingeführt. Der Angeklagte, der mit seiner Frau in Erding wohnt und ohne Anwalt erschienen war, bestritt die Vorwürfe. Über seinen Dolmetscher ließ er erklären, dass er sich lediglich mit der Frau unterhalten habe. Bei der Ankunft in Erding sei man in eine Bäckerei gegangen, um nach Stift und Zettel zu fragen und die Kontaktdaten auszutauschen – er habe gedacht, sie wolle ihn auf einen Kaffee einladen.

Zur Geste erklärte der Angeklagte, der seit 50 Jahren in Deutschland lebt: „In meinem Alter würde ich so was niemals machen.“ Berührt habe er die Frau „nicht mal mit dem kleinen Finger“, gesprochen habe man maximal vier oder fünf Sätze. Auch habe er die Frau nicht gekratzt, wie ihm die Polizei vorgeworfen habe. Dafür hätten ihm die Polizisten gesagt, sie sei psychisch krank.

Wie er darauf komme, konnte sich die ermittelnde Polizeibeamtin nicht erklären. Auch von Kratzen sei keine Rede gewesen – vielmehr habe der Mann die Geschädigte in den Arm gekniffen.

Die 45-jährige Hausfrau, die aus Polen stammt und in Taufkirchen lebt, zeichnete ein anderes Bild. Der Mann habe sie an der Haltestelle angesprochen und sei, obwohl er nach Dorfen fahren wollte, kurzfristig doch in den Bus nach Erding gestiegen. Dort habe er sich neben sie gesetzt und sei ihr immer näher gekommen.

Man habe sich unterhalten, räumte die Frau ein, doch dann habe der Mann die obszöne Geste gemacht und gesagt, er könne auch dafür zahlen. „Ich habe Angst bekommen“, übersetzte die Dolmetscherin die Reaktion der Frau darauf. Sie sei immer weiter von dem 75-Jährigen abgerückt, bis ganz ans Fenster. Rund eine Stunde lang habe die Belästigung gedauert. In Erding habe sie dann falsche Daten angegeben und gesagt, dass sie sich melden würde, „damit er Ruhe gibt“. Besagter Zettel mit den Kontaktdaten spielte für die Beweisführung eine wichtige Rolle. In der Vernehmung hatte der Angeklagte laut der Polizeibeamtin „bis zum Schluss mehrfach und mit viel Gestik“ von sich gewiesen, dass er von ihm stamme. Vor Gericht räumte er indes sofort ein, dass er den Zettel geschrieben habe.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft sah die Aussagen der beiden Zeuginnen als glaubhaft an. Die des bislang nicht vorbestraften Angeklagte hingegen seien widersprüchlich. Sie hielt ihn für schuldig und forderte eine Geldstrafe von 70 Tagessätzen à 30 Euro. Auch Richter Bauer war überzeugt, dass der Angeklagte die Frau „mit sexuellem Interesse“ angesprochen hatte. Der Angeklagte habe durchaus ein Motiv zu lügen, um einer Bestrafung zu entgehen. Zudem sei die Qualität seiner Aussagen „äußerst dürftig“ gewesen. Die Zeugin hingegen sei sehr glaubhaft gewesen: „Sie hat nicht übertrieben und sich die Geschichte nicht ausgedacht – warum sollte sie auch?“ Beim Strafmaß ging der Richter mit 80 Tagessätzen à 30 Euro über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus. Der Angeklagte akzeptierte das Urteil. Die Staatsanwaltschaft hat noch die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen.