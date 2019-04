Junger Straftäter bekommt noch eine Chance

Die Liste der Straftaten war lang. Dennoch erfuhr ein Straftäter (20) vor dem Amtsgericht Erding Milde: Statt in Arrest zu müssen, erhält er psychologische Hilfe.

Erding – Beleidigung, Raub, vorsätzliche Körperverletzung, versuchter Erwerb von Betäubungsmitteln – die Liste der Vergehen, wegen derer sich ein Erdinger vor dem Amtsgericht verantworten musste, war lang. Ähnlich umfangreich ist die Vorstrafenliste des Mannes, der unter psychischen Problemen leidet.

Vom Jugendschöffengericht unter Vorsitz von Richter Michael Lefkaditis bekam der 20-Jährige noch eine Chance. Statt in Arrest muss er mindestens 60 Stunden Aufenthalt und Therapie in der Herzogsägmühle, einer Rehabilitationseinrichtung für psychisch kranke Jugendliche, absolvieren, außerdem zehn Tage Sozialdienst leisten und 500 Euro Schmerzensgeld zahlen. „Ihre Taten müssen spürbare Sanktionen mit sich bringen“, sagte Lefkaditis. Man müsse die weitere Entwicklung beobachten, sodass doch eventuell eine Jugendstrafe anzudenken sei. Der Erdinger steht für eine Zeit von einem Jahr unter besonderer Beobachtung.

Bereits Ende April 2017 hatte der heute 20-Jährige in der damaligen Diskothek Penthaus in Erding seine Ex bepöbelt, deren Freundin als „Schlampe“ beleidigt und ihr ins Gesicht gespuckt. Die junge Frau verpasste ihm zwei Ohrfeigen, woraufhin er ihr mit der Faust aufs Schulterblatt schlug. Einen anderen Partygast boxte er ins Gesicht, sodass dieser zu Boden ging. „Das kam aus dem Nichts“, sagte der Student (22) und berichtete, dass er als Spätfolge durchaus einen Zahn verlieren könnte. „Der hat geblutet, das sah schlimm aus“, schilderte die 17-Jährige, die bespuckt wurde.

„Ich habe keinerlei Erinnerung an das Ganze. Vielleicht hab’ ich mir irgendwas eingeschmissen“, meinte der Angeklagte und versuchte, eine Erklärung zu finden: „Das hat vielleicht damit zu tun, dass ich meine Medikamente abgesetzt hatte und wieder psychotisch wurde.“ Lebensumstände wie auch Einzelheiten seiner „komplexen Krankheitsgeschichte“ wurden auf Antrag der Jugendgerichtshilfe nichtöffentlich behandelt.

Dass sein Mandant die Frau bespuckt und den Mann geboxt habe – „da steht man fassungslos davor“, sagte selbst der Anwalt. „Als Außenstehender schüttelt man den Kopf angesichts dieser Brutalität und Missachtung.“

Nebensächlich war angesichts dessen der Vorwurf, der Erdinger habe in München 50 Gramm Marihuana kaufen wollen. Nachgewiesen werden konnte ihm das nicht.

Verhandelt wurde zudem ein Raub im April 2018 in der Innenstadt. Vier Schüler waren auf der Haager Straße unterwegs und hörten Musik aus einer kleinen Lautsprecherbox. Der Angeklagte, der mit dem damals 17-jährigen Mitangeklagten in der Stadt war, schnappte sich die Box. Es kam zu Rangeleien und Schubsern. Erst als die Schüler die Polizei riefen, gab der Erdinger den Lautsprecher zurück. „Es war eine blöde Idee“, gab er in der Verhandlung zu.

Dort war der Mitangeklagte nur eine Randfigur. Er erklärte, er habe gar nicht mitmachen wollen, als sein Kumpel vorgeschlagen habe, die Box „abzuziehen“. Erst, „als die Situation zu eskalieren drohte“, sei er dazwischen gegangen. Eine Körperverletzung konnte ihm nicht nachgewiesen werden, weshalb der heute 18-jährige Azubi zum Versicherungskaufmann nur wegen Beihilfe zu acht Sozialstunden verurteilt wurde.

Für den 20-Jährigen hingegen stellte Staatsanwältin Sandra Belling fest, dass man nicht beurteilen könne, ob noch schädliche Neigungen vorliegen oder nicht. Sie plädierte dafür, dass er – wie von der Jugendgerichtshilfe angeregt – an der Maßnahme in der Herzogsägmühle teilnehmen solle. „Begreifen Sie es als Chance und machen Sie was draus“, appellierte sie.

Dem schloss sich der Verteidiger an. Er forderte jedoch, die „erhebliche Irrationalität“ bei den Taten zu berücksichtigen, „die sich nur durch die psychische Erkrankung erklären lässt“. Diese könne jedoch nicht als Rechtfertigung und Entschuldigung für die Taten gelten, meinte Lefkaditis. Die Erkrankung könne allenfalls eine Erklärung dafür sein.