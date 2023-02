Justiz ist in Erding immer mehr Frauensache

Von: Hans Moritz

Teilen

Die neuen und zurückgekehrten Richterinnen stellte Direktorin Ingrid Kaps (l.) vor: Cornelia Schnürer, Sandra Seeburger und Christina Waldinger (ab 2. v. l.). © Hans Moritz

Ein intensives Kommen und Gehen herrscht auf der Richter-Etage am Erdinger Amtsgericht. In den vergangenen Wochen konnte Direktorin Ingrid Kaps gleich sechs neue Kolleginnen begrüßen.

Erding - Das Auffällige dabei: Es handelt sich ausschließlich um – junge – Frauen. 22 Richter urteilen an der Münchener Straße in der Innenstadt. 16 davon sind Frauen. Es gibt Gründe, warum das kein Zufall sein könnte.



Das Richter-Kollegium in Erding ist nicht größer geworden, vielmehr sind Juristinnen in Elternzeit gegangen oder haben eine neue Aufgabe gefunden wie zuletzt Strafrichterin Michaela Wawerla, die ans Landgericht Landshut gewechselt ist. Kaps ist froh, „dass wir alle Stellen schnell wieder besetzen konnten“.



Unter den neuen Richterinnen ist auch eine von Bayerns Jüngsten: Christina Waldinger ist erst 25 Jahre alt und steht ganz am Anfang ihrer Karriere. Eine Dreiviertel-Stelle hat sie in Erding, ein Viertel ihrer Zeit ist sie am Landgericht Landshut. Waldinger hat in Vilsbiburg ihr Abitur absolviert und ging 2015 zum Studium nach Regensburg. Nach vier Jahren legte sie ihr erstes Staatsexamen ab, 2021 das zweite. Ihr Referendariat verbrachte sie in Landshut – am Landgericht, bei der Staatsanwaltschaft sowie im Landratsamt Landshut, in einer Kanzlei dort und in einem Notariat in ihrer Heimat Vilsbiburg. Privat macht Waldinger gerne Musik und treibt Sport.



Im Referendariat war sie einige Zeit Cornelia Schnürer unterstellt. Nun gibt es in Erding ein Wiedersehen auf Augenhöhe. Denn die 32-Jährige gehört ebenfalls der Riege der neuen Richterinnen an. Sie schrieb ihr Abitur in Mallersdorf-Pfaffenberg und studierte dann ebenso in Regensburg. Nach dem Referendariat ging Schnürer 2018 wie Waldinger zur Landshuter Justiz. Am Amtsgericht war sie in verschiedenen Rechtsgebieten eingesetzt, unter ander anderem Zivilsache. Zudem arbeitete sie als Ermittlungsrichterin. Am Landgericht war Schnürer unter anderem Beisitzerin in einer Wirtschaftsstrafkammer und in der Strafabteilung. Bei der Staatsanwaltschaft kümmerte sie sich unter anderem um Wirtschaftsdelikte. „Ich habe Bekannte bei der Kripo, und schon so ein bisschen das Verfolger-Gen“, verrät sie mit einem Augenzwinkern. Sie hat ein Kind und lebt mit ihrem Mann und dessen drei Kindern zusammen. Zudem ist sie begeisterte Reiterin und begleitet ihren Mann auf dessen Jagd.



Nummer drei ist in Erding keine Unbekannte: Sandra Seeburger (34) war ab 2020 bis zu ihrer Elternzeit Zivilrichterin in Erding kehrt nun auf diesen Posten zurück. Sie stammt aus Simbach am Inn und hat in München studiert. Erding, wo sie auch lebt, kannte sie schon aus ihrer Zeit bei der Staatsanwaltschaft Landshut. Privat spielt Seeburger Tennis.



Noch der Öffentlichkeit vorgestellt werden die drei weiteren neuen Richterinnen Iren Eisentraut, Sabrina Zepter und Julia Liedl. Sie alle verstärken die Zivilabteilung, die wegen der Zuständigkeit für den Flughafen München besonders belastet ist.



Waldinger, Schnürer und Seeburger erklären, sie hätten sich bewusst für den Beruf als Richterin entschieden, weil sie hier ein hohes Maß an beruflicher Freiheit hätten. Dazu gehöre auch ein Heimarbeitsplatz und damit die Möglichkeit, Beruf und Familie in Einklang bringen zu können. Und: Als Richterinnen stünden sie über den Verfahren und müssten nicht kraft Amtes als Verteidiger, Staats- oder Fachanwalt nur eine Seite vertreten und damit immer die gleiche Sichtweise einnehmen. ham