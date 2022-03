Kinderporno verbreitet

Von: Hans Moritz

Der Prozess fand am Amtsgericht Erding statt. © Hans Moritz

Wer Kinderpornografie per Facebook hochlädt, kann ins Visier der Strafverfolger geraten, ohne dass er nur einen Hauch davon merkt. Diese Erfahrung hat am 6. Mai 2020 ein heute in Oberding lebender Nigerianer machen müssen, der am Dienstag dafür vom Amtsgericht Erding zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt wurde.

Erding - Staatsanwältin Lisa-Marie Kapser hielt dem nur noch bis Juni geduldeten Flüchtling vor, per Facebook eine Videosequenz an eine Bekannte geschickt zu haben, auf der zwei Frauen zu sehen sind, die sich über einen offensichtlich unter 14 Jahre alten und nackten Buben amüsieren, der bereits eine Erektion hatte.



Der 27-Jährige räumte den Versand zwar ein, versicherte jedoch, das habe er nur gemacht, um seine Bekannte zu warnen, weil deren minderjährige Kinder ihr Handy mitnutzten. Auf die Schliche gekommen war ihm die Kripo durch einen Hinweis aus Amerika ans Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Richter Andreas Wassermann machte dem Afrikaner klar, dass allein die Weiterverbreitung strafbar sei. Dies wollte der Mann, der ohne Anwalt erschienen war, nicht einsehen. Eine Beamtin der Kripo Erding berichtete, dass man keine weiteren kinderpornografischen Dateien auf dem Handy des 27-Jährigen gefunden habe.



Die Staatsanwältin forderte sechs Monate Haft auf Bewährung und 150 Euro Geldauflage. Richter Wassermann beließ es bei der Bewährungsstrafe, Asylsuchende lebten ohnehin am Existenzminimum. Ob der Angeklagte die Bekannte wirklich nur warnen wollte, konnte das Gericht nicht klären, ging zu seinen Gunsten aber davon aus.



Hätte der Nigerianer die Tat nur wenig später begangen, wäre er unter die Strafrechtsverschärfung gefallen und hätte dann mindestens ein Jahr Gefängnisstrafe bekommen. Am härtesten schien ihn zu treffen, dass er sein Handy nicht wiederbekam. Als „Tatwerkzeug“ bleibt es von der Staatsanwaltschaft konfisziert. ham