Eine Flut an Kinderpornos auf dem Handy

Von: Hans Moritz

Per Smartphone verbreitete der 40-Jährige Kinderpornos. © Julian Stratenschulte/dpa

Es war schwer verdauliche Kost, die die Staatsanwaltschaft Landshut am Amtsgericht Erding aufzubieten hatte.

Erding - Wegen Besitzes und Verbreitens Hunderter Videos und Bilder mit kinderpornografischen Inhalten war am Dienstagnachmittag ein 40 Jahre alter Bauarbeiter aus Erding angeklagt, der mittlerweile nach Kirchheim (Landkreis München) umgezogen ist. Richter Andreas Wassermann verurteilte den Mann, der selbst drei und sieben Jahre alte Kinder hat, zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und elf Monaten, 4500 Euro zugunsten des Kinderschutzbundes sowie einer ambulanten Sexualtherapie.



Auf die Schliche gekommen war dem Mann mit bosnischer und kroatischer Staatsbürgerschaft die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg. Zur Verbreitung der teils übelsten Szenen mit Mädchen und Buben ab vier Jahren überwiegend im Herbst 2020 hatte der Bauarbeiter, der seit 2015 in Deutschland lebt, den umstrittenen Nachrichtendienst Telegram genutzt. Selbst angefertigt hatte er keine Bilder und Videos.



Zu Beginn der Verhandlung räumte er die Vorwürfe über seinen Verteidiger Martin Paringer vollumfänglich ein. Als Motiv gab er an, aus Langeweile zum Handy gegriffen und sich, so ein Kripo-Beamter im Zeugenstand, „aufgegeilt“ zu haben. Allerdings, so der 34 Jahre alte Polizist, sei der Täter von Anfang an kooperativ gewesen und habe bei der Wohnungsdurchsuchung Anfang Mai in Erding alle Datenträger herausgegeben. Diese wurden von einem Dorfener Gutachter ausgelesen. Unter zahllosen – straffreien – Erwachsenen-Pornos fand der die nun angeklagten Dateien. Wer ihr Urheber ist, konnte bislang nicht ermittelt werden. Der Kriminaler berichtete, zeitweise sei im Raum gestanden, eines der Opfer könnte das ältere Kind des Osteuropäers gewesen sein. Das bestätigte sich jedoch nicht.



Glück hatte er, weil er die Taten vor der Reform des Sexualstrafrechts begangen hatte, sonst wäre es mit der Bewährung wohl nichts mehr geworden. Auf der anderen Seite trifft ihn nicht bloß das Urteil hart. Sowohl seine Frau hatte sich mit den Kindern nach dem Besuch der Polizei von ihm abgewandt (daher der Umzug von Erding nach Kirchheim), auch seine eigene Familie will mit dem 40-Jährigen nichts mehr zu tun haben.



Die Staatsanwältin forderte zwei Jahre Haft auf Bewährung – der Strafrahmen reicht von drei Monaten bis zu fünf Jahren –, 5500 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung sowie eine Therapie. Verteidiger Paringer hielt ein Jahr und sieben Monate Bewährungsstrafe für ausreichend. Richter Wassermann blieb bei seinem Urteil dazwischen. Positiv bewertet wurden das bisher straffreie Leben des Angeklagten sowie dessen Geständnis und die gezeigte Reue. Strafverschärfend wirkten sich die hohe Anzahl an Dateien sowie der dort gezeigte schwere sexuelle Missbrauch kleinster Kinder aus. Wassermann berücksichtigte aber auch, „dass der Angeklagte durch die Abkehr seiner Familie sozial isoliert wurde“. ham