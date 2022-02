Eine Schlägerei, drei Versionen

Der Tatort: Vor diesem Haus an der Münchener Straße war die Gewalt im Juli 2020 eskaliert. © Hans Moritz

Manche Straftaten lassen sich trotz größten Bemühens der Justiz nicht endgültig aufklären, schon gar nicht, wenn alle Beteiligten völlig widersprüchliche Versionen des Ablaufs liefern.

Erding - So ging es Strafrichter Björn Schindler, der einen 23-jährigen Münchner vor sich hatte.



Staatsanwalt Jonas Maierthaler hielt dem Kellner vor, am Abend des 26. Juli 2020 vor einem Haus an der Münchener Straße in Erding einen Bewohner angegriffen und eine Bierflasche in seine Richtung geworfen zu haben. Dabei soll er wilde Beleidigungen ausgestoßen haben, die auch vier Polizeibeamten galten, die die Prügelei schlichten sollten.



Der 23-Jährige war mit einem Kumpel, gegen den ebenfalls ein Verfahren läuft, auf Sauftour. Letzterer wollte sich an der Hausmauer übergeben. Just in diesem Moment kam der Bewohner nach Hause und herrschte den Spuckenden an, er solle sich gefälligst an anderer Stelle erleichtern.



Daraus wurde ein respektabler Streit, in dessen Verlauf der Angeklagte eine Bierflasche in die Richtung des Bewohners geschleudert haben soll. Der konnte eine Verletzung nur abwenden, indem er das Geschoss gerade noch abfing. Danach kam es erneut zu einem Gemenge, in dessen Verlauf es dem Opfer gelang, die beiden Sturzbetrunkenen zu Boden zu ringen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Er versicherte, es sei gezielt nach ihm geworfen worden.



Der Münchner hingegen erklärte, er sei geschubst worden, sei hart auf dem Boden aufgeschlagen und habe die Flasche zwar geworfen, aber nicht in die Richtung des Mannes.



Das Gericht hörte einen weiteren Bewohner des Hauses, der den Wurf aber gar nicht genau gesehen hatte. Völlig unterschiedliche Darstellungen gab es auch darüber, welche Hausbewohner noch auf die Straße gelaufen waren, um die Rauferei zu beenden.



Schindler und Verteidiger Michael Leneis kamen zu dem Schluss, dass dem Münchner die versuchte gefährliche Körperverletzung nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden könne, zumal der Vorfall schon eineinhalb Jahre zurücklag und sich neben der Alkoholisierung auch deswegen Erinnerungslücken bei allen Beteiligten auftaten. Sie waren für eine Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage.



Doch da ging Staatsanwalt Maierthaler nicht mit – wegen der rüden Beleidigung der Polizeibeamten. Dies sei inakzeptabel. Er forderte eine Geldstrafe von 4000 Euro. Leneis hielt 2500 Euro für ausreichend. Sein Mandant sei sauer geworden, weil sich die Polizisten nur für die Darstellung des Opfers, nicht aber für seine interessiert hätten. Richter Schindler verhängte schließlich eine Geldstrafe über 3000 Euro. ham

