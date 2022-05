Rechtsanwalt landet auf der Anklagebank

Von: Veronika Macht

Vor dem Erdinger Amtsgericht fand der Prozess gegen den Anwalt statt. © Hans Moritz

Selbst auf der Anklagebank gelandet ist ein Rechtsanwalt aus Erding.

Erding - Weil er zwei Urkunden, die er gar nicht hätte haben dürfen, nicht ans Gericht zurückgeschickt hat, wurde ihm Urkundenunterdrückung vorgeworfen. Das Verfahren am Amtsgericht wurde eingestellt.



In seiner Funktion als Rechtsanwalt war der Erdinger in einem Zivilverfahren am Amtsgericht München in der öffentlichen Sitzung als Terminvertreter für die Klagepartei aufgetreten. In diesem Verfahren ergingen zwei Kostenfestsetzungsbeschlüsse. Durch ein Versehen des Gerichts wurden die Unterlagen nicht an die Klägervertreter übersandt, sondern an den Angeklagten. Trotz mehrfacher Aufforderung, die Schriftstücke zurückzuschicken, sei er dem nicht nachgekommen, so die Anklage.



Die Staatsanwaltschaft beschuldigte den Mann deshalb, diese Urkunden unterdrückt zu haben – „in der Absicht, einem anderen einen Nachteil zuzufügen“. Weil der Erdinger, der sich selbst vertrat, gegen den Strafbefehl Einspruch eingelegt hatte, kam es zum Prozess am Amtsgericht Erding.



Gleich zu Beginn monierte der Angeklagte, dass er bis zur Verhandlung keine Akteneinsicht erhalten habe. Richterin Michaela Wawerla erklärte, die habe er jederzeit in der Geschäftsstelle bekommen können. Zugeschickt würden ihm als Angeklagten die Akten jedoch nicht, auch wenn er sich selbst vertrete.



Der Mann beteuerte, er habe „keinerlei Schädigungsabsicht“ gehabt. Ihm dies zu unterstellen, sei „absurd“: „Ich habe mich damals für die Verhandlung aus dem Krankenhaus geschlichen. Ich wollte nie etwas unterdrücken, so was macht man als Anwalt nicht“, sagte er. Er sei zudem „hundertprozentig davon überzeugt“ gewesen, dass er die Urkunden zurückgeschickt habe.



Als der Staatsanwalt wissen wollte, warum er irgendwann nicht mehr auf Aufforderungen, die Beschlüsse zurückzuschicken, reagiert habe, antwortete der Angeklagte: „Ich war im Krankenhaus und habe um mein Leben gekämpft.“ In den vergangenen zwei Jahren habe er sehr viel Zeit in Kliniken verbracht, leide an Diabetes, Epilepsie und einer nekrotisierenden Pankreatitis. Ein Alkoholproblem habe er aber nicht, erwiderte er auf Nachfrage der Richterin.



Zum Versehen des Gerichts sei ein Organisationsversehen bei ihm selbst hinzugekommen, sagte der Angeklagte und meinte, man könne Urkunden auch für ungültig erklären. „Das ist aber nicht Sinn der Sache“, erwiderte Wawerla. „Es waren vollstreckbare Urkunden, die sich in Händen eines Anwalts befanden. Natürlich muss das Gericht alle Maßnahmen ergreifen, um zu schauen, ob sie noch existieren. Und solange man davon ausgeht, dass sie existieren, muss alles unternommen werden, um sie wieder zu bekommen.“



Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden die Schriftstücke gefunden – in einem Umzugskarton, randvoll mit losen Papieren, eine Mischung aus Privatem und Geschäftlichem. Das berichtete die Kriminalhauptkommissarin, die die Durchsuchung durchgeführt hatte. Es habe sich wohl mehr um Schlamperei als um absichtliches Verstecken gehandelt.



Der Angeklagte sagte, es sei unbestritten, dass man die Papiere bei ihm gefunden habe. Ob es sich aber um Originale oder Kopien gehandelt habe, könne er nicht sagen. Die Zeugin hingegen war sich sicher: „Wir hatten keinerlei Zweifel, dass es die Originale sind.“ Sie berichtete außerdem, dass der Mann auch bei der Durchsuchung erklärt habe, die Akten zurückgeschickt zu haben.



Auf Wawerlas Frage, welchen Eindruck er dabei gemacht habe, erklärte die Ermittlerin: „Er war sauber angezogen und kontrolliert, vielleicht ein bisschen bockig, aber man konnte sich normal mit ihm unterhalten.“ Der Angeklagte sagte, er habe mit seinem Einspruch die Einstellung des Verfahrens erreichen wollen. Dazu kam es dann auch.

