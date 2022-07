Straßenrennen gegen sich selbst

Mit 140 durch den Ort: 4500 Euro Geldstrafe für 25-Jährigen

Von Hans Moritz schließen

In mörderischem Tempo ist ein junger Mann durch Erding und über Land gerastet. Dafür muss er nun kräftig büßen. Das Amtsgericht zeigte keinerlei Gnade.

Erding - Mit Tempo 140 durch Langengeisling, mit 170 Sachen auf der Landstraße nach Berglern – zwei Beamten der Erdinger Polizei werden diese Verfolgungsfahrt in der Nacht des 29. September vergangenen Jahres wegen des halsbrecherischen Tempos so schnell nicht vergessen. Aber auch der 25 Jahre alte Raser nicht: Ihn verurteilte das Amtsgericht Erding am Mittwoch zu 4500 Euro Geldstrafe und insgesamt neun Monaten Führerscheinentzug.



Das Urteil von Richterin Michaela Wawerla ist insofern bemerkenswert, als sie mit dem Strafmaß noch über die Forderung der Staatsanwaltschaft (3600 Euro Strafe) hinausgegangen war, während Verteidiger Jürgen Hadinger auf Freispruch plädiert hatte.



Es war bereits der zweite Prozess um das laut Strafgesetzbuch „verbotene Kraftfahrzeugrennen“. Denn in der ersten Verhandlung hatten wichtige Zeugen gefehlt, sodass es nun zu einem Wiedersehen kam.



Wie berichtet, hatten Polizeibeamte bei einer Routinekontrolle in Erding ein driftendes Fahrzeug wahrgenommen und sich an dessen Fersen geheftet. Das sei, sagten beide im Zeugenstand aus, gar nicht so einfach gewesen, so schnell sei der junge Mann mit seinem 1er BMW gerast. Unter anderem überholte er in einer nicht einsehbaren Kurve zwei Autos. Erst bei Glaslern gelang es der Streife, den Wagen zu stoppen.



Der Fahrer, der mittlerweile in Garching lebt, erklärte erneut, dass er nie und nimmer so schnell gefahren sei. Sein Anwalt meinte, zumindest innerorts könne es eine Verwechslung gewesen sein. Hadinger bestritt, dass es „ein Rennen gegen sich selbst“ gewesen sei. Auch könne von Rücksichtslosigkeit und Gefährdung keine Rede sein. Damit sei der Anklagevorwurf vom Tisch, sein Mandant sei freizusprechen.



Das sah die Staatsanwältin anders. Die Fahrt sei extrem gefährlich gewesen. Sie forderte eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 40 Euro. Richterin Wawerla verhängte gegen den einmal wegen Diebstahls vorbestraften Vater zweier kleiner Kinder eine noch höhere Strafe – 90 Tagessätze zu je 50 Euro. Es sei allenfalls in der Theorie möglich, dass es innerorts ein unbekanntes drittes Fahrzeug gewesen sein könnte. Für den Rest der Fahrt seien die Beamten Zeugen. ham