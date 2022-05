Prozess am Amtsgericht: Beziehungskiller Alkohol

Von: Hans Moritz

Teilen

Dem Alkohol verfallen ist ein Pärchen, das sich nach einer On-Off-Beziehung vor Gericht traf. © Jens Büttner/dpa

In Maßen konsumiert, mag Alkohol ein Genussmittel sein, in Massen hingegen ein Beziehungskiller. Das beweist auch ein Paar aus dem Landkreis Dachau, das sich nach längerer On-Off-Beziehung vor dem Amtsgericht Erding wiedersah.

Erding - Während seine 35-jährige Ex in einer Suchtklinik in Wartenberg versucht, vom Alkohol wegzukommen, bedrohte sie ihr einstiger Liebhaber, den Promillen nicht minder zugetan, mit dem Tod. Der Prozess endete mit einer Geldstrafe.



Staatsanwältin Katrin Weigert hielt dem 36-Jährigen aus Haimhausen vor, am 18. Januar 2022 seiner früheren Geliebten, die in Dachau zu Hause ist, eine WhatsApp mit dem Inhalt geschickt zu haben, er werde sie mit Beton übergießen und dann als Statue in den Garten stellen. Während diese Botschaft noch einen Restwert an skurriler Kreativität aufwies, gab es an einem Anruf tags drauf juristisch nichts zu deuteln: „Ich mach Dich kalt.“ Hinzu kam, dass der Angeklagte immer wieder vor der Wartenberger Klinik auftauchte beziehungsweise anrief und Rabatz machte, wenn ihm der Zutritt verwehrt wurde.



Der derzeit arbeitslose Angeklagte räumte die Anklage ab, bestritt aber, es ernst gemeint zu haben. Er sei stinksauer gewesen, weil ihn die Ex drei Jahre nur ausgenutzt habe. „Ich wollte meine Ruhe von ihr“, versicherte er.



Richterin Michaela Wawerla fragte prompt zurück, warum er dann immer wieder regelrecht Telefonterror betrieben habe, um mit seiner früheren Freundin sprechen zu können. Daraufhin verteidigte er sich: „Sie hat zuerst angerufen, und dann habe ich sie zurückrufen wollen, sie aber nicht erreicht.“



Die 35-Jährige, die nach wie vor stationär betreut wird, sagte aus, sie sei mehrfach bedroht worden. Er sei immer wieder aggressiv geworden, die Beziehung sei von Alkohol geprägt gewesen – und entsprechend konfliktgeladen. Sogar während der Verhandlung bekamen sich die beiden in die Wolle.



Zwei Mitarbeiterinnen der Einrichtung sagten aus, dass der Angeklagte immer wieder vorstellig geworden sei – persönlich und am Telefon, jedes Mal mit beträchtlicher Penetranz. Weil er mindestens einmal alkoholisiert vorgefahren sein soll, erhielt er ein Betretungsverbot selbst für das Grundstück. Dennoch, so eine Zeugin, habe er versucht, sich Zutritt zu verschaffen. Beide berichteten auch von verbalen Ausfälligkeiten des 36-Jährigen ihnen gegenüber.



Der Angeklagte hatte zwei Probleme: drei Vorstrafen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Urkundenfälschung und Drogenhandel sowie die offene Bewährung, unter der die Bedrohung erfolgt war.



Dennoch wollten ihm weder Staatsanwältin Weigert noch Richterin Wawerla – einen Verteidiger hatte der Angeklagte nicht – eine Haftstrafe aufbrummen, weil die Vorstrafen nicht einschlägig waren, sprich es die erste Anklage wegen Bedrohung war. Die Staatsanwältin forderte eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 40 Euro, also 3600 Euro. Das Urteil fiel etwas milder aus: 90 Tagessätze zu je 30 Euro – 2700 Euro, immer noch viel Geld für einen Arbeitslosen. Doch das Urteil könnte für den Mann noch weitreichendere Folgen haben – wenn das Amtsgericht Dachau die Bewährungsfrist für den Drogenhandel, für den er 2019 verurteilt worden war, über die drei Jahre hinaus verlängert. ham