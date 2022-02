Ein Unfall, der fast nicht zu vermeiden war

Schlechte Sichtverhältnisse: An der Einmündung des Stadtwegs auf die Haager Straße hatte die Autofahrerin die 76-Jährige auf ihrem Fahrrad übersehen.

Prozess um Zusammenstoß zwischen Auto und Radlerin

Es gibt Unfälle, die man selbst bei größter Umsicht nicht immer vermeiden kann. Ein solcher wurde nun vor dem Amtsgericht Erding verhandelt.

Altenerding - Die Einmündung des Stadtwegs auf die Haager Straße in Altenerding ist schwer einsehbar, vor allem der Radweg. Obwohl sich eine 58 Jahre alte Erdingerin am Vormittag des 17. Septembers vergangenen Jahres mit ihrem Wagen vorsichtig in die Kreuzung getastet hatte, erfasste sie eine 76-Jährige, die auf ihrem Fahrrad stadteinwärts unterwegs war. Nun beschäftigte der Unfall das Amtsgericht Erding. Richterin Michaela Wawerla ließ Milde walten.



Für die Radlerin, die in Pretzen zu Hause ist, endete der leichte Zusammenstoß mit der Frontpartie des Wagens sehr schmerzhaft. Sie erlitt Verletzungen an Fuß, Bein und Hand, unter denen sie bis heute leidet. Seit Dezember traut sich die Rentnerin wieder Autofahren und hofft, dass es endlich auch wieder mit dem Fahrradfahren klappt. Zudem musste sie eine Reise absagen und weiß nicht, ob sie ihr bisheriges Leben so weiterführen kann.



Der Verursacherin war ein Strafbefehl ins Haus geflattert, gegen den sie Einspruch einlegte. Deswegen kam es zur Verhandlung. Das Ziel der Anwältin: eine Einstellung des Verfahrens.



Die 58-Jährige schilderte, dass sie sich sehr vorsichtig verhalten, mehrmals geschaut habe und im Schritttempo Richtung Einmündung gerollt sei. „Plötzlich war die Radlerin da, ich habe sie nicht gesehen“, versicherte sie. Bäume und mehrere Stromkästen hätten ihr die Sicht genommen. Weiter betonte sie, dass sie sich nach dem Unfall um die Frau gekümmert, Blumen geschickt und sich entschuldigt habe.



Sowohl Richterin Wawerla als auch Staatsanwältin Antonia Gordon-Heitmann zeigten sich mit einer Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage einverstanden. Dazu war auch die Angeklagte sofort bereit. Sie wollte nur einen Eintrag ins Fahreignungs- und ins Bundeszentralregister vermeiden.



Nun zahlt sie 1000 Euro an die Aktionsgruppe Asyl, der Fall ist erledigt. Die Radfahrerin hat bereits Schmerzensgeld bekommen.



„Das ist ein Unfall aus der Kategorie ,Das kann jedem passieren‘“, meinte die Staatsanwältin. ham

