Angeklagter rastet in Verhandlung aus

Von: Mayls Majurani

Teilen

Wutentbrannt rannte der Angeklagte aus dem Saal. Der Strafe entging er dadurch nicht. © Hans Moritz

Viel Geduld brauchte Richter Andreas Wassermann am Amtsgericht Erding, als ein 35-Jähriger wegen Unfallflucht auf der Anklagebank saß. Immer wieder wurde der in der Türkei geborene Erdinger laut und musste mehrmals von Wassermann zurechtgewiesen werden:

ERding - „Dramatisieren Sie es nicht. Es geht hier um Unfallflucht und Geldstrafe, nicht um Leben und Tod“, sagte er etwa, als der Angeklagte während der Urteilsbegründung wutentbrannt aus dem Saal stürmte.



Verurteilt wurde er, weil er offenbar Ende Mai 2022 beim Einparken in seiner Wohnsiedlung in Klettham ein anderes Fahrzeug beschädigt hatte. Dabei streifte er mit seinem Heck die Frontschürze des hinter ihm parkenden Autos. Sachschaden laut Anklage: rund 1400 Euro.



„Er stieg aus, stellte seinen Kaffeebecher aufs Autodach, sah sich den Schaden an, sperrte seinen Wagen ab und ging“, erinnerte sich Zeugin, die den Unfall von ihrem Fenster aus beobachtet hatte. Das beschädigte Auto erkannte sie wieder. Es gehörte einem 67-Jährigen, der gerade dabei war, einen Mietvertrag zu unterschreiben und auch in die Siedlung zu ziehen. Als dieser zurück am Fahrzeug war, sprach ihn die Rentnerin an, woraufhin er die Polizei verständigte.



Zwei Polizeibeamte vernahmen den Angeklagten. Dieser gestand die Tat offenbar in einem mündlichen Gespräch, leugnete sie nach der Belehrung dann aber wieder. Die Beamten notierten in den Unterlagen, dass es sich um eine Schutzbehauptung handeln könnte. Da halfen dann auch die beiden Zeugen wenig, die berichteten, zum Unfallzeitpunkt mit dem Angeklagten zuhause Playstation gespielt zu haben.



Laut dem Sachverständigen Hubert Rauscher, der die Schäden anhand der Polizeifotos begutachtet hatte, ist ein Unfall, wie in der Anklage ausgeführt, plausibel. „An beiden Fahrzeugen befinden Schäden, die zueinander passen.“ Zwar seien es keine individuellen Kratzer, die eindeutig im beschriebenen Unfall passiert sein müssten, allerdings „passen sie aus technischer Sicht“, erklärte Rauscher.



Für Verteidiger Andreas Martin war die Beweislage mau. Da es unter anderem nicht auszuschließen sei, dass die Schäden auch anders entstanden sein könnten, plädierte er auf Freispruch.



Richter Wassermann sah es allerdings anders. Schließlich würden sich Angeklagter und Augenzeugin nicht kennen: „Sie hat überhaupt keinen Grund, Sie zu beschuldigen. Sie hat Sie aber eindeutig wiedererkannt.“



Verurteilt wurde der 35-Jährige zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen, zehn weniger als von der Staatsanwaltschaft gefordert. Insgesamt muss er 1000 Euro zahlen. Glück hatte er, weil er erst nach dem Urteil den Saal verließ. Wassermann: „Im Urteil ist kein Fahrverbot enthalten“, erklärte er in Abwesenheit des Angeklagten. „Wenn ich das noch mal machen müsste, wäre auch ein Fahrverbot drin, so wie sich der Mann benimmt.“ ma