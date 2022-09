Teurer Kontrollverlust

Von: Hans Moritz

Erheblichen Widerstand leistete der Gewalttäter bei seiner Festnahme (Symbolfoto). © Polizei

Um ein Haar einer Gefängnisstrafe entkommen ist ein 23 Jahre alter Taufkirchener, der am 9. April dieses Jahres vor der Erdinger Disco Weekend Club andere Gäste und dann die Polizei attackiert und beleidigt hat.

Erding - Die Geldstrafe von 10 000 Euro, die Richter Björn Schindler verhängte, ist happig. Sie entspricht gut einem halben Jahresgehalt des Post-Beschäftigten.



Der Taufkirchener räumte ein, sich in besagter Nacht habe volllaufen lassen und dann die Kontrolle über sich verloren zu haben. Er griff mehrere Nachtschwärmer an, darunter auch solche, die den Streit nur schlichten wollten. Danach attackierte er die Besatzungen von gleich vier Streifenwagen. Angeklagt war er wegen Körperverletzung in drei Fällen, Beleidigung in fünf Fällen sowie Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Die beschimpfte und bekämpfte er nämlich selbst nach Fixierung und Festnahme auf dem Weg in die Ausnüchterungszelle. 1,4 Promille hatte er in der Nacht intus.



Es war nicht das erste Mal, dass der 23-Jährige wegen Gewalt vor Gericht stand. Weil er als Altenpfleger eine Seniorin heftig geschubst hatte, war er zu acht Monaten Jugendstrafe verurteilt worden und steht immer noch unter offener Bewährung.



Im jetzigen Prozess gab sich der schmächtige Mann reuig und einsichtig. Dem Alkohol habe er abgeschworen und nehme seine Gesprächstermine bei der Suchthilfeeinrichtung Prop regelmäßig wahr. „Ich will wieder ein normales Leben führen“, sagte er. Dass er im April so ausgerastet sei, habe auch an seiner schwierigen Lage gelegen und an der Tatsache, dass ihn seine Freundin verlassen hatte. Das Geständnis kürzte den Prozess erheblich ab. Richter Schindler hörte als Zeuge nur einen der damals eingesetzten Beamten.



Staatsanwalt David Bauer verlangte elf Monate Haft ohne Bewährung. Verteidiger Andreas Martin hielt eine Geldstrafe, deren Höhe er nicht bezifferte, für ausreichend. Die erste Tat habe sein Mandant noch als Jugendlicher begangen, er habe sich nachhaltig geändert.



Schindler verurteilte den Taufkirchener zu einer Geldstrafe von 200 Tagessätzen zu je 50 Euro, also 10 000 Euro. Auch er nahm dem 23-Jährigen, der wieder einen festen Beruf hat, ab, auf den rechten Weg zurückkehren zu wollen. Eine Haft würde das erschweren. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. ham