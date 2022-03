Zweites Corona-Jahr entlastet ErdingerJustiz

Von: Hans Moritz

Teilen

Zogen Bilanz über 2021: Amtsgerichtsdirektorin Ingrid Kaps mit ihren Stellvertretern Markus Nikol (l.) und Thomas Lindinger. © GW

Auch am Amtsgericht Erding hat Corona das vergangene Jahr geprägt. Das Virus hat die Justiz entlastet - aber nicht überall. Jetzt zog Direktorin Ingrid Kaps Bilanz über 2021.

Erding - Am Amtsgericht Erding gab es Zeiten, da verrichtete ein Richter die Arbeit von zweien. Die Belastung ist mit 130 Prozent zwar immer noch überdurchschnittlich hoch, doch mehr Personal und ein coronabedingter Rückgang der Fallzahlen vor allem im Zivilbereich hat 2021 erstmals für Entlastung gesorgt. Dies berichtete Amtsgerichtsdirektorin Ingrid Kaps mit ihren Stellvertretern Markus Nikol und Thomas Lindinger am Montag in der Jahrespressekonferenz.



Kaps zeigte sich erleichtert über die Entlastung, auch bedingt durch zusätzliche Richterstellen. 1,75 wurden ihr bewilligt. „Wir sind jetzt 23 Richter, davon 16 Frauen, 15 arbeiten in Vollzeit.“ Insgesamt beschäftigt das Gericht in Erding 108 Personen, davon 85 Frauen.



Auf der anderen Seite verschärft zusätzliches Personal die seit Jahren bestehende Raumnot. Kaps kündigte an, dass vermutlich die Betreuungsabteilung in die Außenstelle am Gestütring umziehen werde, wo sich bereits das Nachlassgericht befindet. Die Gerichtsvollzieher sind von dort ins Gewerbegebiet Südwest umgesiedelt. Am Gries gibt es einen weiteren Außenposten, unter anderem das Grundbuchamt. „Wir nutzen wirklich jedes Zimmer, zum Teil werden aus Besprechungszimmern Richterbüros. Einige Kollegen müssen sich Räume teilen.“ Eine große Neubaulösung sei nicht in Sicht.



Corona hat sich Kaps’ Worten zufolge in mehrerlei Hinsicht auf die Arbeit am Amtsgericht ausgewirkt. Besonders erleichtert ist sie, dass die Zahl der Zivilverfahren 2021 zurückgegangen ist – um 23 Prozent auf knapp 7000. „Es wurde einfach viel weniger geflogen, damit gibt es auch weniger Streitigkeiten“, so Kaps. „Allerdings gab es natürlich auch im Vorjahr Verspätungen und Annullierungen, und Rechtsstreitigkeiten aus 2018/19 werden bis heute ausgefochten.“



Die Fälle des Familiengerichts sind um drei Prozent auf 1191 Fälle zurückgegangen. Darunter waren 508 (2020: 519) Scheidungen sowie 289 (282) Sorgerechts- und Umgangsstreitigkeiten. „Pandemie und Lockdown haben bis jetzt nicht zu einer signifikant höheren Scheidungsrate geführt“, bilanzierte Kaps, räumte aber ein: „Die Fallschwere und -komplexität hat zugenommen.“



Lindinger berichtete von 372 Ordnungswidrigkeiten-Verfahren. Davon betrafen 353 den Straßenverkehr. „Bei der Differenz handelt es sich vor allem um Verstöße gegen die Infektionsschutzmaßnahmenverordnungen, also etwa gegen die Maskenpflicht oder Quarantäne-Bescheide“. Lindinger merkte an, „dass hier teils sehr hart gerungen wird“.



Auch bei richterlich verfügten Unterbringungen spielte das Virus eine Rolle. Zwar ging deren Zahl von 463 auf 389 zurück, „es waren aber auch Personen dabei, die zwangsweise in Quarantäne genommen werden mussten“, so Lindinger mit Verweis auf die mit der Omikron-Variante infizierten Südafrika-Heimkehrer um Weihnachten.



Lesen Sie auch „Hubschrauber älter als ihre Piloten“ Die Erdinger Soldaten und Reservisten sind entsetzt über den Zustand der Bundeswehr. Jetzt hat der Verein einen neuen Chef. „Hubschrauber älter als ihre Piloten“

Bemerkenswert: In der Pandemie wurden mehr Testamente neu hinterlegt als sonst. 1367 waren es im Vorjahr. Insgesamt kamen 2628 Nachlasssachen zusammen.



Kaps versichert, bisher sei man gut durch die Pandemie gekommen. Von Infektionen und Quarantäne sei man zwar nicht verschont geblieben, „der Dienstbetrieb war aber nie in Gefahr“. Dafür sei man bei der Digitalisierung vorangekommen. Die Videoanlage wurde 146 Mal genutzt, eine zweite wird demnächst installiert.



Deutlich rückläufig waren die Strafsachen – um minus ein Viertel auf 1311 Verfahren. Beim Jugendstrafrecht, so Kaps, gab es hingegen eine Steigerung um neun Prozent auf 427 Fälle.



Die Ermittlungsrichter hatten mit 110 Fällen (-58 %) deutlich weniger zu tun als vor einem Jahr, dafür beschäftigten 316 Abschiebungen das Gericht, ein Plus von fast 70 Prozent. Dazu erklärte Kaps, dass Rückführungen abgelehnter Asylbewerber wieder in normalem Umfang stattfänden. Das sei auch 2022 zu beobachten.

ham