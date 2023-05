Angeklagter nervt Gericht: Ein Wochenende Freizeit-Arrest

Von: Hans Moritz

Auf Ebay versuchte der junge Mann, krumme Dinger zu drehen. Das bringt ihm nun mehr juristischen Ärger ein als erforderlich gewesen wäre.... © Silas Stein/dpa

Teils bizarre Züge trug ein Prozess am Dienstag am Amtsgericht Erding. Ein junger Betrüger ritt sich immer tiefer ins Schlamassel. Jetzt trägt er die Konsequenzen....

Erding/Östlicher Landkreis – Jugendrichter Michael Lefkaditis wollte aus einer Mücke keinen Elefanten machen, das besorgte der junge Angeklagte schon selbst. Sein Verhalten konnte das Amtsgericht Erding nur als Provokation empfinden. Es verhängte prompt ein Wochenende Freizeitarrest gegen den 20-Jährigen aus dem östlichen Landkreis.



Staatsanwältin Roxana Walger hielt dem Mann vor, 2021 zwei komplette Radsätze bei Ebay-Kleinanzeigen zum Verkauf angeboten zu haben. In beiden Fällen nahm er das Geld, lieferte aber nicht – an sich keine große Sache, sondern ein simpler Betrug in zwei Fällen.



Dennoch ließ der Angeklagte das Gericht zweimal sitzen. Kurz zuvor hatte er jeweils ärztliche Bescheinigungen geschickt, dass er krank sei. Diesen schenkte Lefkaditis wenig Glauben. Dennoch hatte er zu einem früheren Verfahrenszeitpunkt dem jungen Mann in Aussicht gestellt, das Verfahren gegen fünf Tage Sozialdienst einzustellen. Doch diesen Nachweis blieb der Angeklagte ebenso schuldig wie den über Termine bei der Schuldnerberatung.



Am Ende sah sich Lefkaditis genötigt, das Verfahren noch einmal aufzurollen und dessen Einstellung rückgängig zu machen. Um nicht erneut versetzt zu werden, ließ er den 20-Jährigen von der Polizei vorführen. Die wurde erst in Dillingen fündig, wo der Angeklagte bei seiner Freundin übernachtet hatte.



In der Verhandlung zeigte er sich genervt ob der Hartnäckigkeit der Justiz. Er habe die Tat doch eingeräumt und den Schaden mittlerweile beglichen, maulte er. Bei den Sozialstunden sei ihm immer was dazwischengekommen.



Da wollten Richter und Staatsanwältin nicht länger kulant sein, selbst die Geduld der Vertreterin der Jugendgerichtshilfe war erkennbar erschöpft. So fing sich der 20-Jährige einen Freizeit-Arrest über ein Wochenende in der Jugendarrestanstalt der JVA Landshut ein. Von einer Geldauflage sah Lefkaditis auch deshalb ab, weil der junge Mann hoch verschuldet ist und als Neu-Selbstständiger über kein geregeltes Einkommen verfügt. ham