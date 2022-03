Richterin mit langen Wegen

Von: Hans Moritz

Als neue Richterin begrüßte die Erdinger Amtsgerichtsdirektorin Ingrid Kaps (r.) Marietta Thies. © gw

Das Amtsgericht Erding hat eine neue Richterin. Wir stellen Mariette Thies (27) vor.

Erding - Ingrid Kaps, Direktorin des Amtsgerichts Erding, muss bei der Personalplanung flexibel sein. Eine ihrer neuen Richterinnen, Theresa Fröschl, musste sie nach wenigen Wochen schon wieder ziehen lassen. Dafür hat die Justiz an der Münchener Straße schnell Ersatz bekommen: Marietta Thies. Die 27-Jährige übernimmt hier aber nur eine halbe Richterstelle. Die andere hat sie am Landgericht Landshut inne – jeweils am Zivilgericht.



Und auch Thies muss flexibel sein: Sie kommt aus Bamberg, lebt in Landshut und pendelt nun die halbe Woche nach Erding. Damit ist die Erdinger Richter-Riege wieder komplett, sie ist so groß wie nie zuvor: 23 Richter sprechen in Erding Urteile, darunter 16 Frauen. „Ich bin froh, dass es gleich mit der Wiederbesetzung geklappt hat“, verriet Kaps bei der Vorstellung. Sie ist dem Justizministerium, dem Oberlandesgericht München und dem Landshuter Landgerichtsdirektor dankbar, „dass man die Personalnot und die nach wie vor bestehende Überlastung bei uns anerkennt.“



Thies studierte in Jena und Erlangen Jura. Nach dem ersten Staatsexamen trat die 27-Jährige ihr Referendariat in Bamberg an. Stationen waren dort das Zivil- und das Familiengericht, die Staatsanwaltschaft und das Landratsamt Bamberg. Auch in Anwaltsbüros hat Thies schon gearbeitet, darunter in einer Nürnberger Großkanzlei. Erding und Landshut sind ihre ersten Richterstellen.



Vor allem die Zivilverfahren stellen für das Amtsgericht eine enorme Belastung dar – insbesondere wegen der zahlreichen Streitigkeiten mit Fluggesellschaften.



Ausgleich findet Thies als Reiterin. „Der Reitsport macht mir viel Freude.“ ham