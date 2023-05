Das ist Erdings neuer Mister Hochwasser

Amtsübergabe beim Wasserwirtschaftsamt München

Auch wenn die Behörde in München sitzt – dieser Amtsleiterwechsel hat im Landkreis eine enorme Bedeutung:

Erding - Das Wasserwirtschaftsamt München (WWA) hat einen neuen Chef. Nach fünf Jahren folgt auch Christian Leeb Stefan Homilius.



Das WWA spielt vor allem in Erding eine große Rolle, verantwortet die Staatsbehörde, die dem Umweltministerium untergeordnet ist, den geplanten Hochwasserschutz für die Stadt Erding. Und der fußt bekanntlich auf Mauern und Dämmen entlang der Sempt in Altenerding und Langengeisling, was bei den Anliegern nicht zuletzt wegen drohender Fällaktionen am Ufer als höchst umstritten gilt.



Leeb hat seine WWA-Führung nach oben gespült, um im Bild zu bleiben. Künftig fungiert er als Leiter des Referats „Staatliche Gewässer und Talsperren“ am Umweltministerium.



Der Neue ist in Erding kein Unbekannter: Stefan Homilius war nämlich nach mehrjähriger Tätigkeit am Umweltministerium zuletzt nicht nur Leebs Stellvertreter, sondern vor allem zuständig für den Landkreis Erding. Er kennt also die Kämpfe um den Erdinger Hochwasserschutz. Seine Aufgabe wird es nun unter anderem sein, das Erdinger Vorhaben zehn Jahre nach der Rekordflut 2013 endlich ins Genehmigungsverfahren zu bringen. Leicht wird er es nicht haben: In Erding wird bereits mit Klagen gegen einen Planfeststellungsbeschluss gedroht.



Das WWA München ist mit seinen etwa 150 Mitarbeitern für die Landeshauptstadt München und die Landkreise München, Fürstenfeldbruck, Dachau, Erding und Freising zuständig. Jeder fünfte Mensch in Bayern lebt im Amtsbereich, heißt es in einer Pressemitteilung. Zu den Aufgaben des WWA gehören zudem die Überwachung von Anlagen wie Deichen, Schöpfwerken und Brücken, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bodenschutz. Sie, so die Mittelung weiter, „sind unverzichtbar für den Schutz des Grundwassers sowie der Bäche, Flüsse und Seen“. Hinzu kommen Starkregenereignisse und der Umgang mit Niedrigwassersituationen. ham