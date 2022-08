An den Schulen im Landkreis Erding wird gebaut

Von: Timo Aichele

Teilen

Ein Mega-Vorhaben ist die Errichtung einer Dreifachturnhalle und weiterer Gebäudeteile am Anne-Frank-Gymnasium in Erding. Insgesamt soll es 36 Millionen Euro kosten. © Günter Herkner

Der Landkreis Erding hat einige Bauvorhaben laufen. Das größte Projekt ist die Dreifachturnhalle am Anne-Frank-Gymnasium in Erding.

Erding – Ferienzeit ist Bauzeit – besonders an den Schulen. Der Platzbedarf und Modernisierungsdruck ist groß an den Bildungseinrichtungen in Trägerschaft des Landkreises. Immer mehr Viertklässler wechseln auf Gymnasien und Realschule (siehe Artikel unten). Aktuell hat der Landkreis an seinen Gebäuden einige Bauprojekte laufen. Das größte Vorhaben ist die Erweiterung des Anne-Frank-Gymnasiums Erding.

Anne-Frank-Gymnasium: Seit 84 Jahren gibt es das Anne-Frank-Gymnasium in Erding schon. 1938 gegründet, war es die längste Zeit das Gymnasium Erding und erhielt 2006 seinen aktuellen Namen. Seit 2021 läuft eine große Erweiterung, nach der das AFG Platz für 1300 Schüler haben soll. Konkret werden eine Dreifachturnhalle mit Hartplatz auf dem Dach und ein Trakt für weitere Klassenzimmer, die Mensa und die Landkreisbibliothek geplant. Als dritter Bauabschnitt sind Umbauten im Bestand vorgesehen. Insgesamt werden hier rund 36 Millionen Euro investiert.

Die Grundsteinlegung war im Mai 2022, Landrat Martin Bayerstorfer äußerte dabei die Hoffnung, dass die Abiturprüfungen 2024 in der neuen Turnhalle geschrieben werden können.

Abgeschlossen ist ein großes Vorhaben am Korbinian-Aigner-Gymnasium in Erding: die neue Mensa ist seit Januar in Betrieb.

Gymnasium Dorfen: Hier steht aktuell die Generalsanierung der drei Turnhallen an. Der Planungsauftrag für das 10-Millionen-Euro-Projekt wurde erteilt. Ab 2023 soll jeweils eine Halle saniert werden, damit die anderen beiden währenddessen für den Schulsport nutzbar bleiben. Die älteste Halle wurde 1979 errichtet, die anderen beiden folgten 1987 und 1995. Sportböden, Prallwände und Sanitärbereiche sind ebenso erneuerungsbedürftig wie Heizungs-, Lüftungs-, Elektro- und Beleuchtungsanlagen. Außerdem werden Dächer, Fassaden und Fenster modernisiert.

Eine vergleichsweise kleine Maßnahme ist die Erhöhung des Zauns am Hartplatz, um diesen vor unberechtigtem Zugang zu schützen. Kostenpunkt: 45 000 Euro.

Berufsschule Erding: Umbau und Erweiterung der Zimmererwerkstätte stehen an der Berufsschule Erding am Anfang. Das Projekt mit voraussichtlichen Gesamtkosten von knapp 680 000 Euro soll möglichst im kommenden Frühjahr abgeschlossen sein. Die ursprüngliche Kostenberechnung hatte bei 595 000 Euro gelegen, doch die aktuellen Preissteigerungen schlagen auch bei dieser Baustelle durch.

Aktuell wird die Beleuchtung in den Fachwerkstätten erneuert. Dafür sind Ausgaben von 24 000 Euro genehmigt. Ebenfalls in den Sommerferien steht die Sanierung der Heizung im Metall-Trakt für 37 000 Euro an.

Abgeschlossen ist die Brandschutzsanierung an der Berufsschule. In Treppenhäusern und Fluren wurden neue Brand- und Rauchschutztüren installiert. Auch eine neue Brandmeldeanlage war nötig. Die Arbeiten liefen von Anfang 2020 bis Frühsommer 2022. Die Kostenberechnung von 2,4 Millionen Euro wird nach Angaben des Landratsamts voraussichtlich unterschritten.

Die Kinderpflegeschule Erding soll in diesem September den Betrieb aufnehmen. Dafür waren Umbauten in der Berufsschule nötig, um spezielle Fachräume herzurichten.

FOS/BOS Erding: An der Fach- und Berufsoberschule Erding wird in den Sommerferien die Holzfassade an der Nordseite gestrichen. 15 000 Euro sind dafür vorgesehen.

Katharina-Fischer-Schule: Die landkreiseigene Gesellschaft Energievision Erding (EVE) errichtet eine Photovoltaik-Eigenverbrauchsanlage auf der Turnhalle des Altbaus. Dafür stehen gut 28 000 Euro im Haushalt. Außerdem werden verschiedene Eingangstüren erneuert (37 000 Euro), Trinkwasserspender in der Eingangshalle installiert (600 Euro für den Anschluss) und die Sonnenschutzanlagen verbessert (9000 Euro). All diese Arbeiten sollen im Sommer umgesetzt werden.

Kreismusikschule: Die Beleuchtung im Konzertsaal und in den Fluren im ersten Stock der Kreismusikschule in Erding werden im Sommer modernisiert. Bewilligt wurden dafür 15 000 Euro. Realschule Taufkirchen: Für 12 500 Euro wird die Brandmeldeanlage an der Realschule Taufkirchen erneuert. Dazu kommen diverse Kleinreparaturen zur Instandhaltung des Gebäudes.

An der Herzog-Tassilo-Realschule in Erding wurde bereits in den Osterferien ein neuer Steuerschrank für Heizung und Lüftung für knapp 200 000 Euro verbaut. Damit arbeitet die ganze Anlage energieeffizienter. Am Förderzentrum Dorfen sind lediglich kleine Reparaturen notwendig.

Klinik Dorfen: An der Klinik Dorfen werden die Sommerferien genutzt, um die Planung der Geriatrie voranzutreiben. Der Umbau soll im September mit dem ersten Abschnitt starten. Es geht darum, der heuer bereits in Betrieb gegangenen Geriatrie vernünftige Räumlichkeiten zu verschaffen. Hier sind aber Modernisierungen im Bereich Aufzug, Lüftungsanlage und Dachgeschoss nötig. Insgesamt wird dafür mit Ausgaben von 3,45 Millionen Euro gerechnet. Darüber hinaus gibt es am Krankenhaus Dorfen noch Neubaupläne. Der Landkreis will dort eine geriatrische Ambulanz und eine psychiatrische Tagesklinik ansiedeln.