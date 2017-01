Überfall auf Pizza-Lieferdienst

An der Wasserburger Landstrasse in München

Erding/München - Ein 33 Jahre alter Mann aus dem Kreis Erding ist am Mittwoch in München in einem Pizza-Lieferdienst von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht worden.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums München hielt sich der Erdinger zum Tatzeitpunkt gegen 20 Uhr allein in dem Betrieb an der Wasserburger Landstraße auf. Der mit Sonnenbrille und Schal maskierte Mann forderte Geld. Das bekam er von dem 33-Jährigen ausgehändigt. Das Opfer wählte den Notruf. In unmittelbarer Tatortnähe traf eine Streife auf einen Mann, auf den die Beschreibung des Erdingers passte. Der Mann gab Fersengeld, wurde aber rasch geschnappt – es ist ein 32 Jahre alter Münchner. Er gestand das Verbrechen.