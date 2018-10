Blauer Fleck auf tiefschwarzer Karte

Der ganze Landkreis Erding ist schwarz. Der Ganze? Nein, bei der Landtagswahl am Sonntag gab es einen Ausreißer: In Berglern holten Rainer Mehringer und die Freien Wähler die meisten Stimmen.

Erding - Mehringer kam in besagter Gemeinde auf 32,3 Prozent, die FW auf 33,0. Die CSU ist in Berglern, das in der Einflugschneise des Münchner Flughafens liegt und von einer dritten Startbahn am Münchner Flughafen zusätzlich stark betroffen wäre, schon seit Jahren schwach, hier fuhren sie und Ulrike Scharf ihre schlechtesten Ergebnisse ein. Scharf kam auf 21,7 Prozent, die CSU auf 20,6.

Die schwarze Hochburg bleibt Hohenpolding, Heimatgemeinde von Landrat und CSU-Kreisvorsitzendem Martin Bayerstorfer. Die CSU holte 49,2 Prozent, Scharf 50,2. Es ist ihr einziges Ergebnis jenseits der 50-Prozent-Marke. Sogar in ihrer Heimatgemeinde Fraunberg erzielte Scharf ein (leicht) schlechteres Ergebnis: 48,5 Prozent für sie und 42,4 Prozent für die Partei.

Ansonsten sind Wohnorte sichere Pflaster für die Direktbewerber. Freudig überrascht war Ulli Frank-Mayer über ihr Abschneiden in Dorfen, wo sie 20,5 und die Grünen 18,9 Prozent holten. „Ich bin total glücklich, wie meine Arbeit daheim vom Wähler wertgeschätzt und unterstützt wurde“, so Frank Mayer. Gertrud Eichinger aus Finsing kam in ihrem Wohnort auf 18,4 Prozent, die SPD nur auf 8,2 Prozent – eine klare Persönlichkeitswahl. Martin Huber von der AfD holte daheim in Taufkirchen mit 16,4 Prozent sein bestes Ergebnis. Im Wahllokal in Gebensbach waren es sogar über 25 Prozent.

In der Stadt Erding wählten die Bürger nahezu wie der landesweite Schnitt: Die CSU kam auf 35,0 Prozent, die SPD auf 8,3, die Freien Wähler auf 11,8, die Grünen auf 20,1, die AfD auf 9,8, die FDP auf 5,3, die Linke auf 2,9 und die ÖDP auf 2,4.

Weitere grüne Hochburgen waren Isen (18 %), Ottenhofen (20,5 %) und Wörth (21,3 %). Ihr schlechtestes Ergebnis kassierten die Grünen mit 9,6 Prozent in Steinkirchen. Dort erwischte es auch die SPD am ärgsten – nur 2,3 Prozent Zweitstimmen und 2,8 Prozent für Eichinger.

Auch für die AfD war es eine Persönlichkeitswahl: Republikaner-Überläufer Huber schnitt fast überall besser ab als seine Partei. Neben seiner Heimatgemeinde holte er die meisten Stimmen in Kirchberg (14,8 %), Hohenpolding (14,4 %), Berglern (14,2 %) und in Wartenberg (14,1 %). In Wörth hingegen brachte Huber kein Bein auf den Boden – 8,6 Prozent sind sein schlechtestes Ergebnis im Erdinger Land.

Wäre es nach den Wählern dieses Stimmkreises gegangen, würde die FDP dem Bayerischen Landtag nicht wieder angehören. In nur vier Gemeinden schafften die Liberalen die Fünf-Prozent-Hürde: in Erding (5,3 %), in Forstern (5,5 %), in Neuching (5,0 %) und in der Gemeinde Wartenberg (5,4 %). In Letzterer lebt FDP-Erststimmenkandidat Christian Korn, der vor Ort mit 5,8 Prozent sein bestes Ergebnis erzielte.

Bei den Freien Wählern stimmten durchweg mehr Menschen für die Partei als für Mehringer. Von der Hochburg Berglern abgesehen, war der mögliche neue Regierungspartner in diesen Gemeinden besonders stark: Langenpreising (21,4 %), Wartenberg (17,8 %), Finsing (17,5 %) und Oberding (16,8 %). Sein persönlich schlechtestes Resultat erzielte Mehringer mit 9,9 Prozent in der CSU-Hochburg Hohenpolding.

Wie tief die SPD mittlerweile gesunken ist, zeigen die gleich sieben Gemeinden im Erdinger Land, in denen die ehemalige Arbeiterpartei an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert ist: in Berglern (4,1 %), Fraunberg (4,5 %), Hohenpolding (4,2 %), Kirchberg (2,8 %), Langenpreising (4,7 %), St. Wolfgang (4,3 %) und Steinkirchen (2,3 %).