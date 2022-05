Besuch aus Tokio bei den Volksmusiktagen: Bayerisch-japanische Freundschaftsklänge

Von: Veronika Macht

Musikalische Unterstützung aus Japan hatte das Kinder-Musikprojekt Schlawindl Move an der Grundschule am Lodererplatz (v. r.): „Adi“ Kihara, Rainer Huber, Bandleader Andi Starek und Andrea Merkert. © Vroni Macht

Besuch aus Japan bei den Volksmusiktagen: Klarinettist Ado „Adi“ Kihara machte an der Grundschule am Lodererplatz Musik mit Andi Starek und „Schlawindl Move“.

Erding – Oberkrainer-Musik, gemixt mit Rock und fernöstlichen Klängen. Klingt schräg, ist aber in Japan extrem angesagt. Andi Starek aus Eichenried hat sich an diesen Stilmix gewagt und macht mit der Band Tokio Spitzbuam Musik. Wie sich das anhört, erlebten am Freitag die Kinder der Grundschule am Lodererplatz. Im Rahmen der Volksmusiktage spielte Starek mit seinem Musikprojekt Schlawindl Move – und hatte dabei Unterstützung von Ado „Adi“ Kihara aus Tokio, der gerade zu Besuch ist. Jetzt geht’s für das bayerisch-japanische Musikprojekt auf kleine Tour.

Seit einigen Jahren schon macht Starek als Andisan mit der Gruppe Tokio Spitzbuam Musik. Die Crossover-Band kommt in typischer Oberkrainer-Besetzung daher: Kihara an der Klarinette, Kazunori „Charlie“ Kuwata an der Trompete, Ryo „Richi“ Yamashina am Bariton und Kazuma „Franzl“ Abe am Akkordeon, Starek selbst greift zur Gitarre.

Beim Auftritt an der Schule am Lodererplatz hatte der Eichenrieder Musiker nun Unterstützung von Kihara, er ist einer der bekanntesten Klarinettisten in Japan und mehrfach ausgezeichnet. Anlässlich der Volksmusiktage stand die Musik in den Erdinger Grundschulen im Mittelpunkt. „Aber ihr seid die einzigen, die heute eine Rockband mit ein paar Überraschungen bekommen“, sagte Starek zu Beginn des Auftritts und versprach: „Das Programm wird es so nie wieder geben.“ Dafür sorgte vor allem Kihara mit seiner Klarinette. Und so gab es für Kinder, Lehrkräfte und Eltern die Schlawindl-Songs mit neuem Klang, aber auch alpenländische Volksmusik zu hören.

CD „A Tribute to Slavko Avsenik“ mit den größten Hits der Original Oberkrainer

Bereits vorige Woche waren Starek und Kihara gemeinsam nach Baden-Baden gereist, zur Aufzeichnung einer TV-Sendung, die im Herbst ausgestrahlt wird. Zu viel darf Starek nicht verraten, aber freilich wird sich die Sendung um Schlager drehen. Weil der Rest der Tokio Spitzbuam erst Ende Mai anreist, hatten die Musiker für die Aufzeichnung ein passendes Video vorbereitet.

Eine Aufzeichnung im Hybridformat – damit kennen sie sich schon aus. Auf diese Weise haben sie schon eine gemeinsame CD aufgenommen. „Die Songs wurden in zwei Studios arrangiert – in meinem in Eichenried und in einem in Tokio. Über das Internet ging das ganz gut“, erzählt Starek. Im Moment entsteht so die neue CD „A Tribute to Slavko Avsenik“ mit den größten Hits der Original Oberkrainer. Sie soll im Herbst erscheinen.

Dann planen Andisan und die Tokio Spitzbuam auch wieder eine kleine Tour in Japan. Jetzt geht’s aber erst mal auf Tournee in Europa. Ende Mai starten die Musiker in die Steiermark zu einem Auftritt im Landcafé Kern gemeinsam mit den dort sehr bekannten Kern-Buam. Danach geht’s weiter nach Slowenien zu zwei Auftritten ins Gasthaus Avsenik – „das Oberkrainer-Haus schlechthin“ – zum Jubiläumsfest von den Untersteirern, die ihr zehnjähriges Bestehen feiern. „Slowenien ist ja die Wiege der Oberkrainer-Musik, das ist für die Musiker aus Japan natürlich das Höchste“, sagt Starek. Und zum Abschluss der Tour steht am Sonntag, 5. Juni, im Kleinen Theater in Haar ein Konzert mit Coconami aus München auf dem Programm, quasi ein bayerisch-japanischer Freundschaftsabend.

Zu hören gibt es bei diesen Konzerten eigene Lieder der Tokio Spitzbuam, die hauptsächlich von Adi komponiert und von Starek getextet wurden. Aber auch Oberkrainer-Klassiker sind am Start, „die man einfach spielen muss“, dazu zwei Songs aus Stareks Repertoire, nur auf Japanisch und im Oberkrainer-Stil.

Starek pflegt seit seiner Jugend eine besondere Beziehung zu Japan. Durch Zufall kam er mit Anfang 20 zum Sumoringen, startete bei den Weltmeisterschaften in Tokio und war vier Jahre lang Mitglied der deutschen Nationalmannschaft der Sumo-Amateure. Während der Corona-Zeit hat er zudem ein besonderes Sprachtraining angefangen: Dreimal pro Woche unterhält er sich per Online-Meeting mit Kihara – „er spricht jetzt echt gut deutsch, und ich kann mich auch ganz gut verständigen“, erzählt Starek lachend.

