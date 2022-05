FOS/BOS-Lehrer ist Deutscher Meister im Zaubern

Von: Veronika Macht

Teilen

Gleich zwei Trophäen hat Zauberer Collin abgeräumt. © privat

An der FOS/BOS Erding unterrichtet ab sofort ein zweifacher Deutscher Meister. Andreas Steigerwald alias Zauberer Collin hat am Wochenende bei der deutschen Meisterschaft der Zauberkunst in Fürstenfeldbruck gleich zweimal den ersten Platz gemacht.

Erding/Neufahrn - Für den Lehrer für Mathematik und Wirtschaft, der in Neufahrn bei Freising daheim ist, ist es der bisher größte Erfolg.



„Es ist perfekt gelaufen, besser als in den Proben“, freute sich der 39-Jährige am Montag. Angetreten war er in den Sparten Allgemeine Magie und Großillusion, in beiden hat er Platz eins geholt und dabei insgesamt neun Konkurrenten hinter sich gelassen.



Mit einer magischen Märchengeschichte und einem nächtlichen Besuch im Museum konnte Collin die Fachjury, bestehend aus erfahrenen Zauberern, überzeugen. „Die Entscheidung fällt im Prinzip im stillen Kämmerlein“, erklärt Collin. Jeder Juror vergebe Punkte, dann werde die Wertung diskutiert – und am Ende der Sieger verkündet. Auch das Publikum, ebenfalls ausschließlich Zauberer, sei zufrieden gewesen: „Unter ihnen waren die Rückmeldungen durchweg positiv“, freut sich der zweifache Familienvater.



Aufgeregt sei er nicht gewesen. „Dadurch, dass ich mit den Nummern in letzter Zeit sehr oft aufgetreten bin, lief es wie ein Uhrwerk“, erzählt der Zauberer. Und dennoch sei bei einer Meisterschaft „schon eine gewisse Angespanntheit da, denn die Blicke der Zauberer gehen noch zielgerichteter darauf, wo das Geheimnis passiert. Man weiß, das ist der Tag, auf den man fünf Jahre hingearbeitet hat. Aber es wird ja nicht besser, wenn man deswegen aufgeregt ist“, meint er.



Collin ist bereits bei der vorangegangenen Meisterschaft Vizemeister in der Sparte Mentalmagie geworden, bei einer Weltmeisterschaft landete er auf Platz vier. Doch die beiden Meistertitel jetzt sind sein bislang größter Erfolg. „Und für die Zukunft sind ja noch ein paar Sparten offen, in denen ich antreten könnte“, sagt er mit einem Augenzwinkern.



Mit den Siegen hat sich der 39-Jährige für die WM Ende Juli in Kanada qualifiziert. Hinfahren wird er aber nicht. „Normalerweise wäre die WM erst ein Jahr später, man kann sich nach der DM entscheiden, ob man teilnimmt, und hat ein Jahr Zeit, um die Nummern zu überarbeiten“, erklärt er. Heuer habe man sich aber schon vor Monaten entscheiden müssen. Und zur WM reisen kann der Magier trotzdem noch – das sei auch beim übernächsten Wettbewerb möglich.



Wie es in Sachen Zauberei jetzt weitergeht, weiß Collin noch nicht genau. Vorrangig sei freilich sein Beruf als Lehrer, „aber angesichts dessen, dass die Darbietungen gut angekommen sind, möchte ich an den Wochenenden auf verschiedenen Bühnen viel auftreten“.

vam

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.