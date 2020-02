Leichtathletik das ganze Jahr: Indoor-Sportanlage im Anne-Frank-Gymnasium

Parallel zur neuen Dreifachhalle am AFG soll eine Indoor-Leichtathletikanlage mit Tartanbahn und Weitsprunganlage realisiert werden.

Erding/Dorfen – Am Anne-Frank-Gymnasium in Erding entsteht eine der modernsten Sportstätten in der gesamten Region. Der Neubau einer Dreifachhalle an der Münchener Straße/Parkstraße ist bereits beschlossene Sache – für rund zehn Millionen Euro. Auf dem Dach entsteht ein Hartplatz. Nun hat der Bauausschuss des Kreistags das Projekt noch einmal erweitert: Parallel zur Halle und dem weitere zehn Millionen Euro teuren Anbau für Unterrichtsräume soll eine Indoor-Leichtathletikanlage mit Tartanbahn und Weitsprunganlage realisiert werden. Sie dürfte eine weitere Million Euro kosten. Der Beschluss erging einstimmig. Der Kreis folgt dabei dem Vorbild Garching, wo es ein solches Trainingsgelände bereits gibt.

Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) erklärte, bei der Planung der Dreifachhalle habe man den Leichtathletik-Komplex „leider aus den Augen verloren“. Die Schule würde eine Laufbahn für ganzjähriges Training aber „sehr begrüßen“. Bayerstorfer erinnerte an die zahlreichen Vereine, „denen wir damit das ganze Jahr über eine Trainingsmöglichkeit bieten können, die es im Landkreis so nirgends gibt“.

„Entweder machen wir es jetzt, oder nie wieder“

Architekt Wendelin Burkhardt berichtete, es seien drei 50 Meter lange Laufbahnen mit 17 Metern Start- und Zieleinlauf vorgesehen, die auch für Spikes-Laufschuhe geeignet seien. „Die Dreifachhalle ist für Sprintübungen zu kurz.“ Die lichte Raumhöhe solle drei Meter betragen.

Rudolf Waxenberger (CSU) plädierte dafür, „dass wir diese Chance nutzen, wenn wir ohnehin bauen“. Bayerstorfer pflichtete ihm bei: „Entweder machen wir es jetzt, oder nie wieder.“

Günther Kuhn (Grüne) sprach sich „dann gleich für die große Variante“ aus, nämlich die Integration einer Weitsprunganlage. Diesen Vorschlag unterstützte Michaela Meister (SPD). Laut Burkhardt sind dafür weitere acht Meter Halle erforderlich.

Sanierungsarbeiten in Dorfen

Gebaut wird auch am Gymnasium Dorfen. Dort saniert der Landkreis zwischen April und November alle Toiletten in beiden Bauteilen. Matthias Huber von der Liegenschaftsverwaltung wies darauf hin, dass die veranschlagten 570 000 Euro nicht reichen würden. Er geht von rund 770 000 Euro aus. Finanziell, so Bayerstorfer, sei das aber kein Problem. Man werde die Mittel für die abgesagte Sanierung des Sitzungssaal-Daches im Landratsamt umschichten.

Huber wies darauf hin, dass nicht nur – wie bei Schulen sonst üblich – während der Sommerferien gearbeitet werde, sondern auch während des Unterrichts. Er hofft so auf mehr Angebote der gut ausgelasteten Firmen, die auch Sommerpause machten. Das Abitur werde aber nicht gestört.

Hans Moritz