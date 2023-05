Erding: Medizin-Studium steht hoch im Kurs

Traumhafte Spitzenergebnisse erzielten sechs junge Leute am AFG beim Abitur (v. l.): Axel Lemke (1,0), Maximilian Warthmann (1,1), Georgia Woltron (1,1), Anna Eicher (1,0), Viktoria Scharl (1,0) und Florian Wanderer (1,0). © Vroni Vogel

Starker Abschlussjahrgang am Anne-Frank-Gymnasium in Erding: 43 der 109 Abiturienten haben eine Eins vor dem Komma. Vier von ihnen freuen sich über die Traumnote 1,0.

Erding – 109 Schülerinnen und Schüler haben am Anne-Frank-Gymnasium (AFG) ihre Abiturprüfungen abgelegt und anstrengende, lernintensive Wochen hinter sich gebracht. „Es ist gut gelaufen. Das ist sehr erfreulich“, bilanzierte Schulleiterin Regine Hofmann.

Auch die Stimmung während des Endspurts sei sehr gut gewesen. Gestern wurden die Abiturnoten verkündet. Aufgeregte Spannung, Freude, Feierlaune und einfach auch die Erleichterung, es hinter sich gebracht zu haben, gingen an diesem besonderen Tag Hand in Hand. Vom 26. April bis 5. Mai waren die schriftlichen Prüfungen abzulegen. Vom 15. bis 25. Mai fand das Kolloquium statt. Von den 109 jungen Leuten haben 26 Abiturienten mit 1,5 oder besser und 43 mit einem Schnitt von mindestens 1,9 ihren Schulabschluss gemeistert.

Auffällig ist, dass die Eins vor dem Komma seit einigen Jahren gehäuft auftritt. Einen Grund darin sieht Hofmann in der Eins-zu-Eins-Regelung, da die schriftlichen und mündlichen Leistungen gleichwertig gewichtet werden. Auch heuer gab es wieder beachtliche Einser-Schnitte. Axel Lemke und Anna Eicher aus Erding, Viktoria Scharl aus Oberbierbach und Florian Wanderer aus Wifling erzielten die Traumnote 1,0. Maximilian Warthmann und Georgia Woltron, die beide in Erding wohnen, glückte mit 1,1 ebenfalls ein Spitzenergebnis.

Und wie haben sie die Prüfungen erlebt? Es sei vor allem der eigene Druck gewesen, der für Anspannung gesorgt habe, erzählte die 18-jährige Anna Eicher. Sich selbst richtig einzuschätzen, sei für sie schwierig gewesen. Man sei „ein bisschen wie auf heißen Kohlen“ gesessen. Jetzt sei die Erleichterung umso größer – eine Erfahrung die Eicher mit einigen ihrer Mitabiturienten teilt.

Die Prüfungszeit sei „schon stressig“ gewesen, aber kein Grund, um panisch zu werden, meinte der 17-jährige Axel Lemke. Für Maximilian Warthmann (18) stellten die langen Prüfungen eine „gewisse Herausforderung“ dar, aber es sei alles ganz gut gelaufen.

Georgia Woltron (17) erzählte, sie sei vorher nervös gewese, habe sich in der Prüfung aber „relativ schnell beruhigt“. Der 18-jährigen Viktoria Scharl ist es ähnlich ergangen. „Ich war sehr entspannt“, meinte Florian Wanderer (18). Im Nachhinein habe er seine Ruhe, nachdem die Prüfungen vorbei waren, fast etwas beängstigend gefunden.

Aber es hat alles bestens geklappt. Der junge Mann aus Wifling möchte Jura studieren. Anna Eicher und Georgia Woltron absolvieren gemeinsam ein Freiwilliges Soziales Jahr am Klinikum Erding, weil sie Medizin studieren und vorher in diesen Berufsbereich hineinschnuppern möchten.

Für Viktoria Scharl ist schon seit der Grundschule klar, dass sie Ärztin werden möchte. Sie freut sich darauf, diesen Traum jetzt zu verwirklichen. „Die Zeit ist schnell vergangen“, sagte sie mit Blick auf die Prüfungsphase. Physik oder Wirtschaft will Maximilian Warthmann studieren. Erst mal ein Jahr Pause machen möchte Axel Lemke. Er hat vor, während dieser Auszeit ein Praktikum in Paris bei einer Pharmafirma zu absolvieren.

Doch jetzt wollen alle erst einmal die freie Zeit ausgiebig genießen. „Es ist schön, eine Pause zu haben“, sagte Georgia Woltron lächelnd. Gestern war an einem der ersten Sommertage in diesem Jahr fröhliche Partystimmung am Kronthaler Weiher und später im Weekend Club angesagt. VRONI VOGEL