Statt Jogginghose und Mikro-Mini: Gymnasium legt Dresscode fest - Schüler und Eltern sind empört

Von: Hans Moritz

Teilen

Wann ist kurz zu kurz? Diese Frage soll am Anne-Frank-Gymnasium nun auf breiter Ebene diskutiert werden. © Jens Kalaene/dpa

Es war nur ein Mini-Passus in einem Regelwerk. Doch die Welle, die eine kleine Änderung der Hausordnung eines Gymnasiums ausgelöst hat, hat das Direktorat förmlich überrollt.

Erding - Es ging um die Frage, wie sich Schüler im Unterricht des Anne-Frank-Gymnasiums (AFG) in Erding kleiden sollten. Direktorin Regine Hofmann rudert erst mal zurück.

Nun soll der Dresscode in einem Dialogprozess mit der ganzen Schulfamilie besprochen werden. Hofmann ist über die Erregung zwar immer noch erstaunt, macht aber aus der Not eine Tugend: „Das gemeinsam zu erarbeiten, ist auch eine Form von Schulentwicklung – und das ist ausdrücklich erwünscht“, sagt sie unserer Zeitung.



Gymnasium in Erding: Lehrer bemängeln unpassenden Kleidung bei manchen Schülern

Laut Hofmann gab es in der Vergangenheit vor allem im Sommer immer mal wieder die Situation, dass Schüler derart leicht oder abgewetzt bekleidet kamen, dass sie von Lehrern angesprochen wurden, ob sie am nächsten Tag nicht mit passenderer Kleidung kommen wollen.



„Es geht uns nur um die ganz extremen Fälle“, versichert die Oberstudiendirektorin. Weder habe die Schulleitung etwas gegen kurze Hosen oder Röcke beziehungsweise mal einen freien Bauch. Doch Hofmann sagt auch: „Es gibt Fälle, in denen kurz einfach zu kurz ist.“



Erding: Gymnasium erlebt bei Kleiderordnung Protest-Sturm

Bei einigen Schülern und Eltern kam das so an, dass sich die Mädchen gefälligst so verhüllen sollen, dass die jungen Burschen keine Stielaugen bekommen. Von einer „ewiggestrigen und frauenfeindlichen Einstellung“ war die Rede. Das weist Hofmann zurück. „Wir sprechen beide Geschlechter an“, sagt sie und verweist auf Buben, die die ganze Woche mit der gleichen ausgeleierten Jogginghose erscheinen. „Mir ist es ein Anliegen, den Kindern zu vermitteln, dass Schule ihr Arbeitsort ist, für den ein anderer Stil gilt, als wenn man am Nachmittag an den Weiher geht.“ Und: „Bei jeder Arbeitstelle erfährt man am ersten Tag den Dresscode.“ Es sei auch eine gesellschaftliche Debatte.



Jetzt muss sie die Debatte erst mal wieder einfangen. „Ich hätte mit dieser heftigen Reaktion nicht gerechnet“, sagt Hofmann. Zum Wochenende will sie einen Elternbrief versenden. Diese Woche hat bereits das Schulforum dazu getagt – mit Vertretern des Direktorats, der Lehrer, der Eltern und der Schüler.



Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Kleiderordnung im Anne-Frank-Gymnasium: „Wir wollen auch ihre Meinung hören“

Das Ergebnis: Der Satz ist vorerst aus der Hausordnung wieder verschwunden. „Wir starten nun einen Dialogprozess, in den explizit auch die Schüler eingebunden werden“, kündigt Hofmann an. „Wir wollen auch ihre Meinung hören, und dann erarbeiten wir gemeinsam Richtlinien über die passende Bekleidung.“ Es gehe mitnichten darum, dass sich die jungen Leute verhüllen sollten. „Aber wir bekommen auch von Schülern Hinweise, wenn es einer bei der Kleidung übertreibt.“



An den anderen beiden Gymnasien gibt es keine Kleiderordnung, berichten Andrea Hafner vom Korbinian-Aigner-Gymnasium (KAG) in Erding und Markus Höß vom Gymnasium Dorfen. „Das war bei uns bisher nicht Thema, Kleidung wurde noch nie beanstandet“, sagt Höß.

Vor über zehn Jahren wollte der damalige KAG-Leiter Dr. Hermann Bendl zu kurze Röcke verbieten – und erntete bayernweit einen medialen Sturm der Entrüstung. Nachnachfolgerin Hafner sagt, Schul-Textilien mit Logo hätten sich bewährt. ham