Frontalzusammenstoß auf der Gegenfahrbahn

Von: Veronika Macht

In den Zaun eines Betriebsgeländes geschleudert wurde dieser Skoda. © Günter Herkner

Zwei Frauen (74/58) wurden bei einem Unfall auf der Anton-Bruckner-Straße in Erding leicht verletzt.

Erding – Zwei Leichtverletzte und zwei Fahrzeuge, die abgeschleppt werden mussten, sind die Bilanz eines Unfalls am Montag auf der Anton-Bruckner-Straße.

Die Erdinger Polizei berichtet, dass gegen 15.30 Uhr eine 74-jährige Erdingerin mit ihrem Peugeot auf der Anton-Bruckner-Straße in westlicher Richtung, also stadtauswärts, unterwegs war. Aus bislang ungeklärten Gründen kam sie im Kreuzungsbereich zur Siglfinger Straße auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem Skoda Yeti zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda in den Zaun eines angrenzenden Betriebsgeländes geschleudert.

Die Unfallverursacherin wurde laut Polizeibericht mit leichten Verletzungen ins Klinikum Freising gebracht. Die Fahrerin des Skoda, eine 58-jährige Erdingerin, klagte über Rückenschmerzen, wollte aber selbst einen Arzt aufsuchen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 10 000 Euro. Die Feuerwehr Erding war mit 18 Mann im Einsatz. vam