Pflaster schleifen

Erding – Die barrierefreie Altstadt wird zum großen Thema im Erdinger Stadtrat. Nachdem das holprige Kopfsteinpflaster, das es Behinderten, aber auch Eltern mit Kinderwagen schwer macht, in jeder Bürgerversammlung zur Sprache kommt, springen jetzt die Fraktionen auf.

Nachdem die CSU am Sonntag Granitplatten statt Kopfsteinpflaster in der Fahrbahnmitte angeregt hatte (wir berichteten), legen nun die Grünen nach. In einem Antrag an OB Max Gotz (CSU) schlägt Günther Kuhn ebenfalls Pflasterwege oder -spuren vor. Zudem beantragt er, die Gehsteige bei Querungen komplett abzuschleifen.

Zur Begründung schreibt Kuhn: „Immer mehr ältere Menschen sind auf Hilfsmittel wie Rollatoren und Rollstühle angewiesen. Für sie stellen Höhensprünge durch nicht genügend abgesenkte Gehsteige beim Überqueren von Straßen eine unnötige Hürde dar.“ Ebenso, so Kuhn weiter, erschwere das Großkopfpflaster in manchen Bereichen der Innenstadt die Fortbewegung gehbehinderter Menschen. Konkret nennt er Roßmayrgasse, Rätschenbach, Maurermeistergasse und Pfendtnergasse.

Gotz weist regelmäßig auf Bedenken des Denkmalschutzes hin. Das Abfräsen von Gehwehkanten, so der OB, nehme Blinden ein Stück Orientierung.