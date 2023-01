Teuer bezahlen, aber nichts davon haben

Archäologischer Verein: Lob und Tadel für neues Denkmalschutzgesetz – Unterschriftenaktion

Von Hans Moritz schließen

Das neue bayerische Denkmalschutzgesetz treibt den Archäologischen Verein um. Vor allem die hohen Kosten für Bauherrn, denen am Ende gar nichts bleibt. Der Verein hofft, noch Einfluss auf die Staatsregierung nehmen zu können.

Erding - Nach zwei coronabedingten Ausfällen fand in diesem Jahr wieder der Neujahrsempfang des Archäologischen Vereins Erdings (AVE) im Museum Erding statt. Vorsitzender Harald Krause titulierte die elfte Ausgabe vor zahlreichen Gästen als die „wichtigste aller Zeiten“. Denn neben Einblicken in die Tätigkeiten in den vergangenen drei Jahren nahm eine geplante Änderung des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes den größten Part der Veranstaltung ein.



Einige positive Neuerungen seien eingeflossen, so Krause, etwa die Einführung eines bayerischen Schatzregals und die Tatsache, dass Funde künftig automatisch in das Eigentum des Freistaats übergehen: „Auf Antrag kann eine Übertragung auf die Gemeinde des Fundorts erfolgen, falls dort eine fachgerechte Archivierung und Lagerung gewährleistet ist“, betonte Krause und fügte an: „Hier in Erding ist das der Fall.“



Auch das Verbot von technischen Ortungsgeräten sah er positiv, das große Aber folgte jedoch: „Sehr kritisch sehen wir die vorgesehene Verankerung des Veranlasserprinzips.“



Bauherren müssten weiterhin die Kosten für Grabungen übernehmen – egal, ob es sich um ein privates, kommunales oder gewerbliches Vorhaben handelt. Der Zusatz „in zumutbarem Kostenumfang“ bringe nichts. Bislang habe es in Stadt und Landkreis Erding bei Grabungen nur wenig Aussicht auf finanziellen Ausgleich durch den Freistaat Bayern gegeben, und das würde sich durch die Neufassung des Denkmalschutzgesetzes nicht ändern.



Krause: „Es muss etwas passieren. Ministerpräsident Markus Söder habe erklärt, dass Bayern kein Zwangsstaat sein dürfe. Aber das Veranlasserprinzip bedeutet genau diesen Zwang.“ Denn Bauherren müssten ausgraben und dann selbst zahlen. Die Funde aber gehören ihnen trotz der möglicherweise hohen Kosten nicht mehr. Bis zur tatsächlichen Verabschiedung des Gesetzes durch den Landtag im April 2023 habe man noch etwas Zeit.



Der AVE startete daher eine Unterschriftenaktion mit einigen Forderungen. Etwa die Abfederungen der Kosten ab einer gewissen Summe durch einen staatlichen Fonds oder mögliche Steuerabschreibungen im Nachgang: „Wir sind noch ganz am Anfang, ich würde die Unterschriften am Ende gerne an den Wissenschaftsminister Markus Blume überreichen“, wünschte sich Krause und blickte dabei vor allem auf die anwesende Staatsministerin Ulrike Scharf.



Sie hatte neben vielen lobenden Worten für den Verein eine Überraschung für den AVE-Vorsitzenden parat: „Ich habe mit dem Wissenschaftsminister telefoniert und die Zusage erhalten, dass Sie ihn zu einem Gespräch treffen können.“ Krause sah man die Freude darüber deutlich an.



Wo in der Stadt Erding die Unterschriftenlisten ausliegen, darum will sich Oberbürgermeister Max Gotz kümmern, er müsse aber noch einige juristische Angelegenheiten überprüfen. Denn auch für Gotz sei „unerklärbar, dass jemand, der sich den Traum von einem Eigenheim erfüllt, möglicherweise mit 40 000 Euro zusätzlich wegen archäologischer Funde belastet wird“. Die zeitliche Verzögerung des Bauvorhabens komme noch dazu.



Positiver setzte sich der Abend fort, denn Krause durfte den ArchäologiePreis Erding überreichen. Von den 212 Mitgliedern des Vereins hatten sich 57 Prozent an der Wahl beteiligt. Mit knapper Mehrheit siegte Stefan Kluthe. Mit seinen kamerabestückten Drohnen sorge er für deutliche Erleichterung beim Grabungsalltag. Seit 2015 habe er in ganz Bayern mit erheblichem zeitlichen Aufwand mehr als 100 Neufundstellen entdeckt, würdigte Krause. Aktuell ist Kluthe zudem ehrenamtlicher Leiter eines auf zwei Jahre angelegten Projekts zur Einführung drohnengestützter Thermografie in der Bodendenkmalpflege.



Zu den Tätigkeiten des AVE erzählte der Vorsitzende, dass sich der Verein in den vergangenen drei Jahren an mehr als 50 Ausgrabungen mit positivem Ergebnis beteiligt habe. Alleine in der Stadt Erding entdeckten die Archäologen 47 Mal historische Funde, bei weiteren 72 Ausgrabungen gab es nichts zu finden: „In gut jeder dritten Baugrube war also etwas drin“, betonte der AVE-Vorsitzende.



Ob Spuren aus dem Mittelalter unter dem ehemaligen kommunalen Brauhaus oder Siedlungen sowie Grabenwerk der Hallstatt- und Frühlatènezeit auf dem Rotkreuzberg – es gab einiges zu erkunden. Beim Gewerbegebiet Erding-West gab es auf 20 Hektar „ganz spannende Funde“, so Krause: „Hier entdeckten wir so etwas wie den Bebauungsplan der vergangenen 5000 Jahre.“ Die Archäologen fanden unter anderem über 100 Gräber, ein großes Gebäude mit mehr als 40 Metern Frontlänge, kleinere Gebäude und auch etwas Gold.



Spektakulär sei zudem der Fund auf der Kiesgrube Kaiser gewesen: „Dort kam die erste vollkommene Steinfigur im Erdinger Land zum Vorschein, ein Löwengreif“, freute sich Krause. Die Verhandlungen über den Besitz laufen derzeit, denn nach der alten Gesetzfassung gehört die Figur aktuell noch dem Bauherrn.



Der AVE-Vorsitzende dankte in diesem Zusammenhang auch den verschiedenen Grabungsfirmen, welche die Mitglieder des Vereins bei den Ausgrabungen beteiligen: „Das müssen sie nicht, und es ist auch nicht selbstverständlich.“ Anschließend setzte sich der Neujahrsempfang mit intensiven Gesprächen am Buffet fort, für die musikalische Umrahmung sorgten dabei Rudi Koller und Andreas Biller. hz