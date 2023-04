Das wird Erdings 20. Kita

Architektenwettbewerb für den Ludwig-Simmet-Anger

Von Hans Moritz schließen

In Erding wächst ein Campus kindlicher Bildung: Am Ludwig-Simmet-Anger baut die Stadt ihr 20. Kinderhaus, das sie auch selbst betreiben will.

Erding - Dort gibt es bereits eine Grundschule und eine weitere Kita. Die zusätzlichen vier Kindergarten- und drei Krippengruppen sind nur eine Teilnutzung. Realisiert wird hier auch die Mensa, die dann auch von den Kindern in der Ganztagsbeschulung aufgesucht wird. Im September 2026 soll die Einrichtung in Betrieb gehen – pünktlich zum Inkrafttreten des gesetzlichen Anspruchs auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule.



Das Interesse an dem Auftrag für das Kinderhaus war groß. Über 70 Planer hatten sich an die Stadt gewandt, 15 wurden per Losentscheid ausgewählt, 14 Entwürfe eingereicht. Am Montag tagte das Preisgericht, laut OB Max Gotz bis in den Abend hinein. Gewonnen haben Bär, Stadelmann, Stöcker Architekten um Friedrich Bär aus Nürnberg sowie Terra.Nova Landschaftsarchitekten um Peter Wich und Margareta Pilot aus München.



Gebaut wird das Kinderhaus am Ludwig-Simmet-Anger gegenüber der Grundschule. An der Haager Straße entsteht die Mensa mit begrünter Fassade und Dach. Stadtbaumeister Sebastian Henrich würdigte, dass es gelungen sei, zwar getrennte Speiseräume für Kita und Schule zu schaffen, „die aber etwa für Feiern zusammengelegt werden können“. Die Mensen haben 75 Plätze für Mahlzeiten im Schichtbetrieb.



In Richtung Osten schließt sich die eigentliche Kita an – mit vier Kindergartengruppen im Erd- und drei Krippengruppen im Obergeschoss. Die Balkone springen zurück, sodass sie im Sommer auch als Schattenspender dienen.



Apropos Schatten: Besonders lobend hob Henrich hervor, „dass es gelingen wird, den gesamten alten Baumbestand im Süden zu erhalten“. Der Entwurf Bärs besteche durch die optimale Nutzung des langen, aber vergleichsweise schmalen Grundstücks in West-Ost-Lage. Städtebaulich sei das eine Herausforderung gewesen, „nun fügt sich aber alles gut zusammen“ und komme mit einer „gewissen Lässigkeit“ daher. Der Entwurf überzeuge auch wegen seiner großen Flächen.



Architektonisch lehnt sich die Kita an die Grundschule gegenüber an, auch wegen des lichtdurchfluteten Foyers. Von der Fassadengestaltung – senkrecht verlaufende Holzlamellen – nimmt sie Bezug auf die zweite Kita nordöstlich davon. Es wird sich um eine Holzbauweise handeln, so der Stadtbaumeister.



Im Architektenentwurf heißt es, Decken und Wände könnten vorgefertigt und innerhalb kurzer Zeit auf der Baustelle errichtet werden. Das werde nach dem Gießen der Bodenplatte den Bauablauf beschleunigen.



Zu den Kosten machte die Stadt noch keine Angaben, dafür sei die Planung noch zu wenig konkret. Gotz meinte aber: „Jetzt wollen wir keinen Tag mehr verlieren.“ Der Bedarf sei vorhanden.



Ausstellung: Die 14 Wettbewerbsbeiträge können noch bis Sonntag, 7. Mai, dienstags bis sonntags von 13 bis 7 Uhr im Museum an der Prielmayerstraße besichtigt werden.

ham