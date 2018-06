Hereinspaziert

Ein Privathaus und die Verwaltung der Stadtwerke Erding können am Wochenende besichtigt werden.

Erding/Pretzen– Zwei Gebäude können die Bürger am Wochenende, 23./24. Juni, bei den bayernweiten Architektouren 2018 in Erding genauer unter die Lupe nehmen: die moderne Verwaltung der Stadtwerke Erding am Gries und das Haus von Familie Heilmaier in Pretzen.

Mit ihrem Domizil an der Tannenstraße 4 haben sich Barbara und Markus Heilmaier ihren architektonischen Traum nicht nur erfüllt, sondern auch selbst geplant. Er als Diplom-Ingenieur (FH) und Chef der Planungsgruppe Heilmaier, seine Frau als Bauherrin. Das flexible Siedlungshaus, wie sie ihr Heim nennen, kann am Sonntag, 24. Juni, um 10.30 und um 14.30 Uhr besichtigt werden.

„Das Einfamilienhaus steht in einer Siedlung der 60er Jahre und fügt sich streng in die Siedlungsstruktur ein. Es ist ohne Umbaumaßnahmen zu einem Mehrgenerationenhaus mit zwei oder drei Wohneinheiten umnutzbar und bietet so die Möglichkeit, flexibel auf verschiedenste Lebens- und Familiensituationen reagieren zu können“, betonen die Heilmaiers. Sie stehen für Gespräche vor Ort zur Verfügung.

An der beliebten Leistungsschau bayerischer Architektur, die heuer zum 23. Mal stattfindet und unter dem Motto „Architektur bleibt“ steht, nehmen auch die Stadtwerke Erding teil. Das Verwaltungsgebäude mit Kundenzentrum, Am Gries 21, stellt das Architekturbüro PSA Pfletscher und Steffan aus München bereits am Samstag, 23. Juni, der Öffentlichkeit vor. Um 15 Uhr und um 16 Uhr werden zwei Führungen angeboten. Die Teilnahme ist kostenlos.