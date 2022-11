Ardeo-Netzwerk in Erding: Alte Probleme, neue Ideen

Von: Gabi Zierz

Werben gemeinsam für die Erding Card (v. l.): Ardeo-Vize Florian Gänger, Julia Flötzinger-Wilson (Stadtmarketing) und Ardeo-Chef Wolfgang Kraus. © Gabi Zierz

Das Ardeo-Netzwerk kritisiert fehlende Parkplätze in der Erdinger Innenstadt. Kunden und Mitarbeiter hätten Schwierigkeiten, freie zu finden. Das war ein Thema in der Jahreshauptversammlung.

Erding – Seit fast 30 Jahren gibt es den Verein Ardeo in Erding. Was als Interessengemeinschaft der Innenstadt-Händler anfing, hat sich zu einem Netzwerk entwickelt. Ein Problem, das die Geschäftstreibenden von Beginn an monieren, sind zu wenig Parkplätze in der Innenstadt. Auch in der Jahreshauptversammlung am Donnerstagabend wurde darüber diskutiert.

Vorsitzender Wolfgang Kraus betonte, er sei kein Autonarr und fahre mit dem Rad ins Geschäft, „aber ich kann nachvollziehen, wenn Kunden entnervt abdrehen“. Jeden Tag komme das Thema in seinem Modehaus auf. Es gebe in der Innenstadt jetzt schon zu wenig Parkplätze, kritisierte er und fand es selbst nicht schön, „dass ich wie meine Vorgänger immer über das Gleiche reden muss.“ Kraus berichtete: „Die Leute sagen, ich fahre nicht mehr nach Erding, weil ich dort nicht parken kann. Es ist zum Haareraufen, dass wir eine schöne Altstadt, schöne Geschäfte und Lokale haben – und wir lassen die Leute nicht rein.“

Dass der Großparkplatz am Mühlgraben von vielen ihrer Mitarbeiter genutzt wird und so Parkplätze für Kunden fehlen, wissen die Geschäftsleute. „Wir haben unsere Angestellten gebeten, am Volksfestplatz zu parken“, erklärte Leopold Gruber (Gewandhaus Gruber), aber vor allem im Winter sei den Frauen der Weg zu dunkel. Sie hätten Angst. Er befürchtet eine weitere Verschärfung der Lage, wenn die Mehrzweckhalle am Lodererplatz fertig ist und dort große Veranstaltungen mit bis zu 1800 Besuchern stattfinden. „Das zieht noch mal richtig viele Parkplätze ab, das tut weh.“

CSU-Stadtrat Hubert Sandtner und OB Max Gotz betonten, es handle sich in erster Linie um eine Sporthalle. Es seien nur sechs bis sieben Schulveranstaltungen im Jahr geplant, „und vielleicht auch mal das eine oder andere Konzert“, so Gotz. Zudem plane die Stadt auf dem Areal des alten Bauhofs an der Lebzelterstraße ein höherstöckiges Parkhaus. Gruber war diese Ankündigung zu unkonkret, schließlich sei die Halle schon im Bau.

Thomas Fischer (pro-function) regte an, über einen Shuttleservice vom und zum Volksfestplatz nachzudenken und in einem ersten Schritt die Mitarbeiter zu befragen, wo sie ihr Auto abstellen. Gotz kritisierte das Anspruchsdenken einzelner („Ich will hier parken“), meinte aber, eventuell könne die Beleuchtung verbessert werden, „damit sich jeder sicher fühlt“. Aber schon heute sei jede Straße und Unterführung beleuchtet.

Auch wenn die Realität vor Ort offenbar anders ausschaue, sei es gesellschaftlicher Konsens, dass die Menschen bereit seien, für den Klimawandel Opfer zu bringen, so Gotz. Deshalb gehe es in allen Städten momentan darum, Parkplätze zu reduzieren: „Nur Erding macht in der Altstadt das Gegenteil.“

Finanziell schaut es bei Ardeo gut aus. Schatzmeisterin Annika Grimme berichtete von 18 000 Euro Überschuss in 2021. Einnahmen von 50 000 Euro seien Ausgaben von 32 000 Euro gegenüber gestanden. Der aktuelle Kassenstand betrage rund 10 000 Euro, es seien aber noch keine Mitgliedsbeiträge eingegangen.

Die Finanzlage ist auch deshalb so gut, weil die Stadt die neue Ardeo-Idee einer Erding Card mit 10 000 Euro unterstützt. Die Planungen für diese aufladbare Geschenk- beziehungsweise Arbeitnehmerkarte im Scheckkarten-Format in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing liefen seit einem Jahr, so Kraus. Ab Februar will sie Ardeo anbieten. Damit soll die Verbundenheit zum Standort mit Leben gefüllt werden – frei nach dem Motto: „Mit dieser Karte kriegst du in Erding alles“.

OB Gotz kündigte an, dass die Stadt 50 Euro pro Mitarbeiter pro Monat für die Erding Card hinlege. Dieser Betrag ist seit Januar als Sachbezug steuerfrei. Sein Appell an die Ardeo-Mitglieder: „Schaut’s, dass alle Nachbarn mitmachen.“