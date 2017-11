Asyl-Anwalt widerspricht dem Landrat

Streit über Beschäftigungsverbote

von Timo Aichele

„Grundsätzlich besteht ein gesetzliches Beschäftigungsverbot“ – diesen Satz von Landrat Martin Bayerstorfer will Maria Brand so nicht stehen lassen. „Diese Aussage hat viele Ehrenamtliche verunsichert“, schreibt die Sprecherin der Aktionsgruppe Asyl (AGA) in Erding an unsere Zeitung. Laut Brand ist die harte Haltung des CSU-Politikers und des Landratsamtes zudem juristisch falsch.