10 000 mal Ja für Asyl-Arbeitserlaubnisse

Erdinger Asylhelfer haben eine Petition angestoßen, die sich für eine möglichst liberale Praxis bei Arbeitserlaubnissen für Geflüchtete einsetzt. 10.000 Bürger unterschrieben - bayernweit. Jetzt ging es damit in den Landtag.

Erding/München – In Erding wendete das Ausländeramt die vergangenen Jahre eine sehr rigide Praxis an, Asylbewerbern Arbeitserlaubnisse zu erteilen oder wieder zu verweigern. Genauso lange kämpfen Maria Brand, damals Vorsitzende der Aktionsgruppe Asyl (AGA) und Amnesty-International-Aktivisitin, sowie zahlreiche Ehrenamtliche für eine Lockerung. Dazu starteten sie im Mai eine Petition, die nach Angaben Brands „ihren Weg durch ganz Bayern fand“. Sie war mehr als erfolgreich: Laut Brand fanden sich mithilfe des Landesverbands bayerischer Asylhelfer knapp 10 000 Unterstützer.

Erst jetzt im Februar wurde diese umfangreiche und aufgrund mehrerer Einzelforderungen auch komplexe Petition im Bayerischen Landtag behandelt. „Dies geschah allerdings zu einem Zeitpunkt, als der Gesetzgeber den Ausländerbehörden deutlich mehr Ermessensspielraum erlaubte“, so Brand. „Auch wenn einige Forderungen aus der Petition somit überholt waren, konnten doch weiter bestehende Defizite und Regelungslücken in der Ausschusssitzung zur Sprache kommen.“ An dieser Sitzung nahm auch eine Delegation Erdinger Asylhelfer teil, „um unser großes Interesse an einer Änderung der Erlaubnis-Praxis zu dokumentieren“, berichtet Brand.

Den Helfern ist es nun wichtig, die Ausbildungsbetriebe und interessierte Arbeitgeber zu informieren und zu ermuntern, nach den Frustrationen der beiden vergangenen Jahre ab sofort die neuen rechtlichen Möglichkeiten zu nutzen, um Asylsuchenden im noch laufenden Asylverfahren wieder die Chance zur Anstellung oder zur Wieder-Einstellung in ihren Betrieben zu geben.

Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) berichtet, dass mittlerweile in der Tat die meisten Anträge auf Arbeitserlaubnis genehmigt würden. Nur bei ungeklärter Identität seien dem Amt die Hände gebunden. ham