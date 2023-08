Auch bei Banken in Erding: Konten werden teurer

Von: Uta Künkler

„Wir bündeln unsere Service- und Beratungsleistungen“, schreibt die Sparkasse Erding-Dorfen. Auf Plakaten in der Filiale am Schrannenplatz steht, dass von 31. Juli bis 8. September lediglich die Schalter am Alois-Schießl-Platz geöffnet sind. © Uta Künkler

Nach der Stadtsparkasse München erhöhen auch Banken im Landkreis ihre Kontogebühren. Die Standorte für Filialen und Geldautomaten sollen nach Möglichkeit erhalten bleiben.

Landkreis Erding – Wer eine Rechnung überweisen, seinen Kontostand prüfen oder Bargeld abheben will, geht in die Bankfiliale vor Ort. Oder etwa nicht? Was einmal selbstverständlich war, ist längst vorbei. Online-Banking, günstige Internetbanken und steigende Sicherheitsvorkehrungen belasten die Kreditinstitute. Die Stadtsparkasse München hatte kürzlich angekündigt, ihre Kontogebühren drastisch erhöhen zu wollen. Wir haben nachgefragt, wie es den Regionalbanken im Erdinger Land geht.

Das Nutzungsverhalten der Kunden habe sich stark verändert, hatte die Stadtsparkasse München Mitte Juli verlautbart – und damit der Öffentlichkeit gleich ein neues Kontomodell präsentiert, das den Kunden unterm Strich einiges mehr kosten sollte. Es hagelte heftige Kritik, schließlich ruderte die Stadtsparkasse zumindest ein Stück weit wieder zurück.

„Mir ist kein Unternehmen bekannt, das in den letzten 18 Monaten seine Preise nicht erhöhen musste“, wirbt Johann Luber, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Erding, für Verständnis. Die Aufregung um die Stadtsparkasse München ist aus seiner Sicht „völlig überzogen“. Die Kosten für ein Privatgiro bei der VR-Bank Erding starten bei 3,95 Euro monatlich für ein Online-Konto.

„Von den regional ansässigen Kreditinstituten wird erwartet, dass sie ein flächendeckendes Netz an Geschäftsstellen und Bankautomaten vorhalten. Das ist mit Kosten verbunden“, sagt Christian Berther, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Erding. „Wir überprüfen derzeit unsere Preise“, gesteht er. Zahlen oder ein konkretes Datum könne er allerdings noch nicht nennen.

Den Schritt bereits gegangen ist die VR-Bank Taufkirchen-Dorfen. Sie hat seit Anfang Juli neue Tarife. Das beliebteste Privatkonto „VR-Girokonto direkt“ kostet 5,45 Euro pro Monat, Ein- und Auszahlungen kosten teilweise extra. Als Gründe für die Anpassung führt Robert Pyrkosch, Vorstand der VR-Bank Taufkirchen-Dorfen, Kostensteigerungen aufgrund erhöhter Sicherheitsanforderungen sowie allgemeine Preissteigerungen wegen Energiekrise und Inflation an. „Wir erachten die Anpassung unserer Gebühren als angemessen. Die von uns angebotene Produktpalette ist absolut transparent und bietet für jeden Kunden eine Wahlmöglichkeit“, sagt Pyrkosch.

Auch die Sparkasse Erding-Dorfen hat erst im Juli ihre Gebühren angehoben. „Auch wir spüren den aktuellen Kostendruck sowohl bei Personal- als auch bei Sachkosten“, erklärt Vorstandsvorsitzender Joachim Sommer. Privatgirokonten kosten hier – je nach inkludierten Serviceleistungen – zwischen 5,90 und 9,90 pro Monat.

Teuer kommt die Kreditinstitute auch die Aufrüstung ihrer Geldautomaten. 2022 gab es in Deutschland laut Bundeskriminalamt (BKA) rund 500 versuchte und vollendete Automatensprengungen. Das sind rund 26 Prozent mehr Angriffe und 53 Prozent höherer Schaden als im Vorjahr. Die Täter erbeuteten knapp 30 Millionen Euro.

Die Sparkasse Erding-Dorfen betreibt insgesamt 90 Geldautomaten, die laut Sommer vorerst auch alle erhalten bleiben sollen. Diese gegen Diebstahl zu schützen – etwa durch Kameras, mechanische Verstärkungen, Nachtschließungen von Foyers oder den Einbau von Farbpatronen –, bedeute hohe Investitionen.

Auch wenn der Schutz der Geldautomaten immer teurer wird: Alle Regionalbanken im Erdinger Land sprechen sich gegen eine jüngst öffentlich diskutierte gesetzliche Regelung zum Schutz vor Sprengstoffattacken und für eigenverantwortliches Handeln aus. „Wir lehnen ein Mehr an Bürokratie ab“, so Luber.

Die VR-Bank Erding unterhält 28 und die Raiffeisenbank Erding zehn Geldautomaten, die laut Luber und Berther bleiben sollen. Bei der VR-Bank Taufkirchen-Dorfen analysiere man aufgrund von Automatensprengungen und verändertem Nutzungsverhalten derzeit die einzelnen Standorte intensiv. Sprich: Man untersucht, ob sich der Unterhalt aller Automaten – 13 im Kreis Erding und drei in Mühldorf – weiterhin lohnt.

In diesem Zusammenhang verweist Sommer auf die immer häufiger genutzten Möglichkeiten der Online-Beratung sowie der persönlichen Terminvereinbarung. Erst kürzlich habe man die Öffnungszeiten der einzelnen Filialstandorte überprüft und der Nachfrage angepasst. Die Sparkassenschalter am Erdinger Schrannenplatz beispielsweise bleiben in den Sommerferien geschlossen. Die Kunden werden an den Alois-Schießl-Platz geschickt.

Zunehmend Sorgen bereitet allen Bankchefs der Fachkräftemangel. „Wir spüren, dass die Besetzung von Stellen in Kleinstfilialen deutlich schwieriger wird“, bekundet Pyrkosch. Um sich für die Zukunft zu wappnen, setze man auf eigene Ausbildung und gute Rahmenbedingungen für Angestellte.