Auf Erdinger Herbstfest: Im Suff Polizisten angegriffen

Von: Mayls Majurani

Eine Herbstfestnacht wurde für einen 24-Jährigen aus Isen zum Albtraum. © Hans Moritz

Als Albtraum bezeichnete ein Isener seine Erlebnisse im September vergangenen Jahres auf dem Herbstfest in Erding. Dabei war er an allem selbst schuld.

Erding/Isen - Im Suff beleidigte, bedrohte und attackierte er Polizisten, verletzte sich selbst, bekam später einen Strafbefehl und landete nun vor dem Erdinger Amtsgericht, wo das Ganze sein Ende nahm: 3600 Euro Geldstrafe.



Was in dieser Albtraum-Nacht passierte, wusste der Angeklagte nicht mehr so recht: „Ich bin am nächsten Morgen aufgewacht mit einem Filmriss und Verletzungen im Gesicht.“ Am Tag zuvor war er nach Feierabend aufs Herbstfest in Erding gefahren. Dort aß er nichts und trank „reichlich Bier – vier oder fünf Maß“. Als er sich dann kurz vor Mitternacht mit seiner Freundin auf den Nachhauseweg machen wollte, sah er zwei vorbeigehende Polizeibeamte und rief ihnen zu: „Scheiß Bullen!“ Die Beamten ignorierten das zunächst. Als der 24-Jährige ihnen hinterlief und sie weiter beleidigte, drehten sie sich für eine Ausweiskontrolle um.



Die Beleidigungen und alles, was danach passierte, räumte der Mann ein. So habe ihm auch seine Freundin später die Nacht geschildert. Der Einspruch gegen den Strafbefehl beschränkte sich auf die Höhe der Geldstrafe. Er habe sicherlich mehr Alkohol im Körper gehabt, als ein Promille, was ein Atemalkoholtest vor Ort ergab. „Ich hatte drei, vier Markerl, die habe ich mindestens getrunken.“



„Er war sehr betrunken, hatte eine verwaschene Aussprache, hat gelallt, war aggressiv und beleidigend“, erinnerte sich eine Polizeibeamtin. Dass er es mit der Polizei zu tun hatte, sei ihm dabei aber klar gewesen. „Er legte sich auf den Boden und sagte: ,Wenn ihr meinen Ausweis wollt, holt ihn euch selbst.‘“ Rund eine Stunde lang band der Isener insgesamt sechs Polizeibeamte, erst auf dem Festgelände, später auf der Wiesnwache.



Auf Bodycam-Aufzeichnungen, die Richter Thomas Bauer vorzeigte, war zu sehen und hören, wie der Mann die Polizisten beleidigt. Der Isener selbst blickte im Gerichtssaal vor Scham mehrmals weg. Nach pausenlosen Beleidigungen und Attacken wurde er seinerzeit schließlich von den Beamten gefesselt, wofür auch Rechtsverteidiger Christian Lang Verständnis hatte: „Die Polizisten haben sich vorbildlich verhalten, sind immer ruhig geblieben, trotz der vielen Provokationen.“



Vor der Wache wurde der 24-Jährige von den Beamten auf eine Bierbank gesetzt, die Hände am Rücken gefesselt. Nach einigen Minuten fiel er vorwärts aufs Gesicht und verletzte sich an Stirn und Nase. Eine Behandlung vor Ort oder im Klinikum lehnte er aber ab. Rund einen Monat habe er Schmerzen gehabt, erzählte der Isener.



Die Polizeibeamtin erklärte auf Nachfrage von Richter Bauer: „Wir waren überrascht, dachten vom Gefühl her, dass er mehr als ein Promille haben müsste. Er hatte typisch volltrunkene Ausfallerscheinungen.“ Auch Bauer zweifelte angesichts der Bodycam-Aufnahmen den Atemalkoholwert an: „Auf den Videos erscheinen Sie mir betrunkener, ohne Sie medizinisch zu kennen. Selbst bei einem ungeübten Trinker wäre es wohl mehr als ein Promille.“



Sichtbar voller Reue entschuldigte sich der Isener vor Gericht mehrmals für sein Verhalten, auch persönlich bei den zwei anwesenden Polizeibeamten: „So bin ich normalerweise nicht.“



Verurteilt wurde er schließlich zu einer Geldstrafe in Höhe von 120 Tagessätzen zu je 30 Euro – 20 weniger als von der Staatsanwaltschaft verlangt. Der Angeklagte und sein Verteidiger zeigten sich dagegen zufrieden. Im Strafbefehl sei der Betrag „deutlich höher“ gewesen, erklärte Rechtsanwalt Lang unserer Zeitung. ma