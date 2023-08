Auf geht‘s: 81. Erdinger Herbstfest gestartet

Von: Hans Moritz

Läuft: Drei Schläge und einen Sicherheitshieb brauchte OB Max Gotz beim Anzapfen im Stiftungszelt. © Günter Herkner

Volkszeit ist die schönste Zeit. So lief die Eröffnung des 81. Erdinger Herbstfestes.

Erding – 13 Mal hat OB Max Gotz das Erdinger Herbstfest bereits mit dem Anstich des ersten Fasses eröffnet. Für das 14. Mal brachte der 59-Jährige am Freitag also allerhand Routine mit – und brauchte um 16.32 Uhr im Stiftungszelt drei Schläge und einen vierten zur Sicherheit oben drauf. Damit und mit Gotz’ Wunsch nach einer „schönen und friedlichen Wiesn“ startete die 81. Auflage von Oberbayerns drittgrößtem Volksfest.



Durstig dürfte nach den zehn Tagen keiner mehr sein, denn je 1000 Hektoliter Erdinger Festweiße und Stiftungsbier sind eigens fürs Herbstfest gebraut worden. Weitere 1000 Hektoliter gehen in den regionalen Verkauf, berichtet Josef Westermeier, Vertriebs- und Marketing-Geschäftsführer bei Erdinger. Das Weißbier weist eine Stammwürze von 13,28 Prozent und einen Alkoholgehalt vom 5,85 Prozent auf, beim Stiftungsbier sind es 13,23 und 6,0 Prozent, wie Braumeister Norbert Schmank verrät.



Ein prächtiges Bild gibt stets der Auszug der Wirte von der Altstadt zum Festplatz ab, angeführt von der Stadtkapelle. © Hans Moritz

Als er bei der traditionellen Bierprobe am Donnerstagabend gefragt wurde, ob ihm das Bier gelungen sei, schüttelte er nur den Kopf und meinte lachend: „So eine blöde Frage. Es ist natürlich ein Jahrhundert-Sud, der beste, den wir je hatten.“ Dazu muss man wissen: Diesen Standardsatz kann jeder Brauer aufsagen, selbst wenn man ihn um 2 nachts weckt.



Der Sturm in der Nacht hatte dem Festgelände nicht allzu viel anhaben können. Nach Niederschlägen noch am Vormittag hatte Petrus ein Einsehen und ließ über Erding die Sonne strahlen, als sich der Schrannenplatz ab 15 Uhr füllte – mit Feierhungrigen, Bierdurstigen und Blasmusik aus allen Ecken. Der Regen kam erst am frühen Abend. Das Lockmittel: die Halbe Bier für zwei Euro. In den Zelten überspringt der Preis für die Mass Bier mit 10,60 heuer erstmals die Zehn-Euro-Grenze.



Ein Fest auch für die Jüngsten Melanie Lachenmeyer mit ihren Töchtern Lena (r.) und Luisa. © Günter Herkner

An keinem Tag ist Erding schöner als beim Auszug der Wirte und Bedienungen aus der Innenstadt zum Festplatz, angeführt von den Brauereigespannen, den Wirtefamilien Patrick Schmidt (Weißbräuzelt) sowie Klaus und Conny Richter (Römersperger-Richter/Stiftungszelt), OB Max Gotz, dem Volksfestausschuss und anderen Ehrengästen.



Den ersten Höhepunkt gab’s gleich am ersten Tag – der Auftritt der Partyband Tetrapack im Weißbräuzelt. Kindertag mit Luftballon-Wettbewerb ist am Donnerstag, das Pferderennen am nächsten Samstag, die Lasershow zum Finale ist am Sonntag, 3. September. ham