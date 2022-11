Erding: Umgestaltung des Friedrich-Fischer-Platzes

Von: Hans Moritz

Teilen

Der Friedrich-Fischer-Platz links der Sparkasse soll umgestaltet werden. Die Stadt versucht, 2023 die ersten Zuschüsse dafür zu bekommen. © Hans Moritz

Der Friedrich-Fischer-Platz zwischen der Sparkasse am Schrannenplatz und dem Drogeriemarkt Müller soll echten Platzcharakter bekommen und barrierefrei werden.

Erding – Einmal im Jahr schreibt die Stadt einen Wunschzettel. Der geht aber nicht zum 24. Dezember ans Christkind, sondern muss bereits am 1. Dezember fertig sein. Es geht um das Bund-Länder-Städtebauprogramm „Lebendige Zentren“. Liest man den Antrag, den Lolita Liening am Dienstag im Bauausschuss des Stadtrats vortrug, erkennt man bereits, wie sich die Erdinger Altstadt ab 2023 verändern könnte.

Ein Projekt ist besonders markant: Für die Neugestaltung des Friedrich-Fischer-Platzes zwischen der Sparkasse am Schrannenplatz und dem Drogeriemarkt Müller beantragt die Stadt in einer ersten Tranche für 2023 100 000 Euro – von förderfähigen Ausgaben in Höhe von 1,3 Millionen Euro. Ziel ist es, das Areal so umzugestalten, dass ein echter Platzcharakter entsteht und es barrierefrei wird. Momentan ist die Straße hier besonders breit und teils nicht optimal genutzt. Fußgängern bleibt nur der Gehweg, gestalterische Elemente wie ein Brunnen oder Bänke? Fehlanzeige.

Die kompletten 100 000 Euro an förderfähigen Kosten ruft Erding für einen städtebaulichen Ideenwettbewerb für den Alten Bauhof sowie das Areal der Erdinger Feuerwehr an der Lebzelterstraße ab. Die Wache soll bekanntlich in Richtung TSV-Stadion verlegt werden, dann wäre in unmittelbarer Altstadtnähe auch ein Parkhaus denkbar.

25 000 von 100 000 Euro beantragt die Stadt für die Vermessung des Schönen Turms sowie die Fertigstellung einer Machbarkeitsstudie über die künftige Nutzung unter anderem der früheren Gastronomieräume.

Herbert Maier (Grüne) erinnerte an den Antrag seiner Fraktion, in Altstadtgassen mit holprigem Großkopfpflaster mittig barrierefreie Bahnen aus flachem Stein einzuziehen. Ob man nicht auch das anmelden könne?

Dem erteilten OB Max Gotz (CSU) und Stadtbaumeister Sebastian Henrich eine Absage. Zum einen sei die Altstadtsanierung schon einmal bezuschusst und abgeschlossen. Zum anderen müsse man sogar aufpassen, sich bei einem Umbau nicht „förderschädlich“ zu verhalten.