Aus Schülern werden Musikproduzenten: Release-Veranstaltung des Projektseminars im Buona Vista

Von: Lea Warmedinger

Die Songproduzenten des Anne-Frank-Gymnasiums (vorne, v. l.): Tim Rachholz, Benjamin Hötscher, Jana Eich, Yasmin Dobra, Amelie Pause, Anna Eicher und Sophia Scholz sowie (hinten, v. l.) Benjamin Sigel, Axel Lemke, Leopold Emme, Stanley Beauchamp und die Lehrkräfte Johannes Schwarz sowie Christoph Achtnichts. © lea Warmedinger

Elf Schüler des Anne-Frank-Gymnasiums produzierten beim Projektseminar Deutsch eigene Songs. Die Ergebnisse wurden in der Bar Buona Vista präsentiert.

Erding – „Schreibt Songs, nehmt sie auf und plant eine Release-Party“: So lautete die Anweisung für das Projektseminar Deutsch der Q12 am Anne-Frank-Gymnasium (AFG) Erding. Rund zwölf Monate lang haben die elf Schüler an ihren eigenen Songs gearbeitet, nun fand die Veröffentlichungsveranstaltung in der Bar Buona Vista statt.

Das Seminar gab es so zum ersten Mal an der Schule. Es wurde von Johannes Schwarz initiiert, der inzwischen jedoch nicht mehr Lehrer am AFG ist. Die Schüler arbeiteten in unterschiedlichen Gruppen an ihren individuellen Projekten.

„In der Schule hatten wir für das Seminar eine Doppelstunde pro Woche, wir haben dafür aber auch viel Zeit zuhause investiert“, erklärt Yasmin Dobra. Der Kurs habe viele Herausforderungen mit sich gebracht. „Viele von uns hatten keinerlei Erfahrung mit der Musikproduktion“, sagt die 18-Jährige. Dafür seien Leopold Emme, Tim Rachholz, Benjamin Hötscher, Stanley Beauchamp und Johannes Schwarz zuständig gewesen.

Dobra und ihre Mitschüler hatten in der elften Klasse mit dem Schreiben der Songtexte begonnen. Nach dem Sammeln der ersten Ideen sei eine nähere Auswahl getroffen worden. Der nächste Schritt sei gewesen, Melodien auszuprobieren und aufzunehmen. Da einige der Schüler bereits in ihrer Freizeit mit Musik zu tun hatten, war das dafür notwendige Equipment bereits vorhanden. Acht Songs haben die vier Arbeitsgruppen des Projektseminars fertiggestellt, die sechs besten wurden beim Event vorgestellt.

Da die gemeinsame Organisation der Release-Veranstaltung ebenfalls Teil der Aufgabenstellung war, haben die Schüler die Tätigkeiten dafür untereinander aufgeteilt. Das Seminar werde anschließend von Lehrkräften bewertet, und es wurden Noten dafür vergeben.

Das erste Lied auf der Tracklist hieß „Best Days“. Benjamin Sigel ist der Interpret. „Die Inspiration für den Song bekam ich durch einen Urlaub auf einer Hütte in Österreich“, erklärte der Schüler. Der fröhliche Pop-Song handelt von der Natur und anderen schönen Dingen im Leben, aber auch davon, wie schnell die Zeit verfliegt. Die Gitarrenklänge habe er Zuhause im Tonstudio seines Vaters aufgenommen, erzählte Sigel.

Der humorvolle Rap „Es ist mal wieder so weit“ von Axel Lemke, Yasmin Dobra, Amelie Pause und Jana Eich beschreibt die verzweifelte Situation eines Schülers bei einer unerwarteten Prüfung. Diese Arbeitsgruppe produzierte ebenfalls den ruhigeren und ernsten Song „Kitty“, der Zitate aus dem Tagebuch der Anne Frank enthält und von deren Situation handelt.

In „Diese Zeilen“ packten Yasmin Dobra, Anna Eicher und Sophia Scholz Gefühle von Trauer und Frustration in ein langsames Liebeslied. Von unfairen Verhältnissen und Ungerechtigkeiten handelt der düstere Song „Falscher Stolz“ von Benjamin Sigel, ergänzt durch ein ruhiges E-Gitarrensolo.

Das letzte Lied auf der Tracklist der Schüler trägt den Namen „Mikado“. „Das Bild der Holzstäbchen in einem wirren, fragilen Konstrukt soll eine Metapher sein“, beschreibt Anna Eicher die Inspiration für den Pop-Song: Es gehe um die Kindheit, die mit dem Erwachsenwerden zerbreche.

„Wow, ist das gut“, habe sich Christoph Achtnichts gedacht, als er zum ersten Mal einen Song seiner Schüler gehört hat. Er ist die Aufsichtslehrkraft des Seminars und zeigte sich sichtlich stolz: „Ich sehe wahnsinnig tolle Menschen mit viel Potenzial.“ Auf die inhaltliche und akustische Präsentation der sechs Songs in der Bar Buona Vista folgte eine Live-Performance von „Best Days“ durch Benjamin Sigel.

„Es war total spannend zu sehen, was hinter einem Song alles steckt und wie es ist, einen zu produzieren“, fasste Yasmin Dobra begeistert zusammen. Das finale Ziel der Schüler ist es, die Lieder auf dem Musik-Streamingdienst Spotify zu veröffentlichen. Genauere Planungen dazu seien jedoch noch nicht im Gange.