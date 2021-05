Amerikanische Faulbrut: Erreger der Bienenseuche erstmals im Landkreis Erding entdeckt

Sachverständiger: „Panik ist nicht angebracht“

von Markus Schwarzkugler schließen

Wartenberg/Erding – Die Bienenkrankheit „Amerikanische Faulbrut“ klingt nicht nur eklig, sie kann für Insekten und Imker zu einem großen Problem werden. Der Landkreis ist bis zuletzt von der hochinfektiösen Krankheit verschont geblieben. Bis zuletzt.

Wartenberg/Erding - Denn nun wurden zum ersten Mal zwei Fälle bekannt, und zwar in Wartenberg und im Erdinger Stadtgebiet. „Panik ist nicht angebracht“, betont Andreas Schierling, Bienensachverständiger des Imkerkreisverbands Erding. „Wir haben zwei Erregernachweise“, sagt er. Es gebe aber keine erkrankten Larven und somit auch keinen Ausbruch.

Der Fall in Erding ist noch ganz frisch, mehr Erkenntnisse gibt es bereits zu dem in Wartenberg, der schon ein paar Wochen her ist. Der betroffene Bienenstand befindet sich laut Dominik Rutz, dem Vorsitzenden des Wartenberger Imkervereins, einen Kilometer vom Ortszentrum entfernt. Der Imker, übrigens kein Mitglied des lokalen Vereins, gehe vorbildlich vor. Im Rahmen eines Faulbrutmonitorings habe er Proben eingereicht. So seien die Faulbrutsporen, die der Erreger bildet, entdeckt worden.

Es handelt sich um eine bakterielle Brutkrankheit der Honigbienen, bei der sich die Körperstruktur der Larven auflöst, es bleibt nur eine zähe, braune, schleimige Substanz übrig, die später zu einem dunklen Schorf eintrocknen kann. „Und es stinkt“, sagt Rutz. Immerhin: Die Krankheit stellt keine Gefahr für die erwachsene Biene, den Menschen oder andere Lebewesen dar.

„Der Befall von zwei Völkern war so stark, dass eine Sanierung über ein Kunstschwarmverfahren notwendig war“, teilt der Dorfener Imkermeister Herbert Schwarzer zu dem Wartenberger Fall mit. Er ist Vorstandsmitglied im Imkerkreisverband Erding. Kunstschwarmverfahren soll heißen: Glück im Unglück. Denn die Sporenzahl war noch gering, die Völker noch nicht so massiv befallen, dass sie hätten abgetötet werden müssen. Bei dem Verfahren werden die Bienenbehausungen desinfiziert, Waben durch Mittelwände ersetzt.

Wo kommt die Krankheit her? Import-Honig ist ein Problem Wo haben sich die Bienen die Sporen des Erregers der Amerikanischen Faulbrut eingefangen? Derzeit läuft die Suche nach der Quelle, erklärt Bienensachverständiger Andreas Schierling. „Wenn man nichts findet, ist es eventuell gerade so nochmal gut gegangen“, sagt er. In einer Pressemitteilung rät der Imkerkreisverband dazu, leere Honiggläser nur gespült ins Altglas zu geben. „Die Infektion erfolgt häufig über belasteten Importhonig, der Faulbrutsporen enthalten kann“, schreibt Imkermeister Herbert Schwarzer.

In der EU ist die Amerikanische Faulbrut eine anzeigenpflichtige Tierseuche, außerhalb werde sie staatlich nicht bekämpft. „Es gibt Quellen, die sagen, dass drei Viertel der Honige von dort mit den Sporen kontaminiert sind“, berichtet Schierling. Die Kosmetikindustrie zum Beispiel arbeite mit Honig, der nicht aus der EU stamme. Das seien nochmal wesentlich größere Mengen als etwa im nicht gespülten Honigglas im Altglascontainer.

Schwarzer betont außerdem, dass die Honiggläser, die bei lokalen Imkern gekauft wurden, von diesen wieder zurückgenommen, gespült und wiederverwendet würden. Eine weitere Quelle von Faulbrutsporen könne der Völkerkauf sein. Ortscheid bittet darum, nur Völker mit aktuellem Gesundheitszeugnis zu kaufen.

„Schlimm wäre es, wenn es ein Sperrgebiet geben würde“, sagt Maik Ortscheid, der Vorsitzende des Imkerkreisverbands. Ein solches würde im Falle eines Ausbruchs der Tierseuche eingerichtet, und zwar im Radius von zehn Kilometern, wie etwa vergangenges Jahr in Landshut. In der Sperrzone dürfen Bienenvölker nicht wandern, also nicht an einen anderen Standort verstellt werden. Wanderungen dienen einer besseren Honigernte oder werden beim Verkauf von Völkern und zum Bestäubungseinsatz vorgenommen.

Ortscheid ist froh, dass eine Sanierung gereicht hat. „Früher war es der gängige Weg, alles abzutöten“, sagt er. Die Entscheidung darüber fälle der Amtsveterinär. „Da blutet einem als Imker das Herz, wenn man zum Beispiel abschwefeln müsste“, sagt Wartenbergs Chefimker Rutz. „Wir waren wohl kurz vor einem Ausbruch. Das möchte man nicht öfter erleben.“

Um eine Infektion in einem frühen Stadium zu erkennen, empfiehlt Schierling den Imkern, das kostenlose Untersuchungsangebot des Bienengesundheitsdienstes in Poing zu nutzen. „Durch eine frühzeitige Erkennung ist diese deutlich leichter und bienenschonender in den Griff zu bekommen.“

„Wenn’s wen trifft, bitte nichts vertuschen und sich Hilfe holen“, rät Rutz. Jeder Imker sei gesetzlich verpflichtet, seine Bienen beim Veterinär- und Landwirtschaftsamt zu melden, damit alle in die Seuchenbekämpfung miteinbezogen werden könnten, ergänzt Schierling. Sein Appell: „Die Bienenhaltung unbedingt anzeigen.“

Schierling wehrt sich gegen eine Stigmatisierung betroffener Imker, das seien in der Regel gute Leute. Denn den Erreger einfangen würden sich in der Regel die gesunden Völker mit starker Neigung zu Überfällen. Sie würden Sporenquellen schneller ausfindig machen.