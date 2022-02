Hoteliers brauchen noch ein wenig Geduld

Von: Raffael Scherer

Viele Zimmer sind noch leer: Fritz Staudinger vom Best Western Hotel am Erdinger Bahnhof leidet wie seine Kollegen weiterhin unter der Corona-Krise. Die Branche setzt auf die Lockerungen große Hoffnungen. © Raffael Scherer

Zähne noch ein wenig zusammenbeißen, heißt es in den Erdinger Hotels. Im Gegensatz zum Lockdown vergangenen Jahres dürfen sie diesen Winter zwar wieder Gäste empfangen, der große Ansturm blieb aber bislang aus.

Erding - „Es ist ein bisschen mehr geworden, aber von einem normalen Niveau wie 2019 sind wir noch weit weg“, erklärt etwa Min Kampe-Zhang vom Kastanienhof in Erding. Voll belegt seien bei ihr die 90 Zimmer bei Weitem nicht.



Am meisten los sei noch an den Wochenenden, dank Touristen, die zur Therme anreisen. Dass dort kürzlich von 2G plus zur normalen 2G-Regel gewechselt wurde und somit mehr Menschen empfangen werden dürfen, sei dabei zumindest ein Hoffnungsschimmer für die Hoteliers.



„Was komplett fehlt, ist der Tagungs- und Weiterbildungsmarkt“, sagt nur ein paar Meter weiter Fritz Staudinger vom Best Western Hotel am Erdinger Bahnhof. Dementsprechend niedrig sei die Auslastung unter der Woche. Bestand vor der Pandemie sein Stammpersonal für die 66 Zimmer noch aus 28 Angestellten, halbierte sich die Zahl in den „schwächsten Zeiten“. Mittlerweile seien laut Staudinger zumindest wieder 18 Mitarbeiter beschäftigt.



„Es ist ein Ende in Sicht, aber man kann noch nicht von Erholung sprechen“, meint Andreas Lanzinger vom Landhotel Hallnberg (Gemeinde Walpertskirchen). Er hofft, dass die nun ausgesetzte Sperrstunde die Firmen wieder motiviert, sich an Tagungen in Präsenz heranzutrauen. „Die Sperrstunde hat uns den ganzen Dezember gekostet“, fasst Lanzinger zusammen. In der Pension Zweck in Altenerding ist an den Wochenenden bereits so viel los wie vor der Pandemie, erzählt Rudolf Zweck und lacht zufrieden. „Wir sind immer noch gut ausgelastet im Gegensatz zu vielen anderen Hotels.“



An manchen Wochenenden sei die Pension bereits komplett ausgebucht, unter der Woche seien 30 bis 40 Prozent belegt.



Auch Andreas Fehlberger, Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands im Landkreis und Chef des Hotels am Schloßberg in Aufhausen, blickt 2022 optimistisch entgegen: „Im Sommer ist die Buchungslage ziemlich gut, das wird schon alles wieder werden“, sagt er. Aber: Februar und März könnten für die Hotelindustrie mit einer Auslastung von nur rund 30 Prozent noch hart werden.



Doch ungefähr ab Ostern, wenn nach und nach die Corona-Maßnahmen abgeschafft werden, sollte es bergauf gehen, so Fehlberger. Denn Testungen, Nachweise, Kontrollen und Einschränkungen beinträchtigen einfach die Lebensqualität und halten die Kunden fern: „Wer geht schon gern mit Maske irgendwo hin?“, fragt er, ohne eine Antwort zu erwarten. Und fügt hinzu: „Wenn die Masken weg sind, ist schon viel geschafft.“



Bei den Sommeraussichten sind sich auch die anderen Hotels einig: „Hier im Haus rechnen wir, je nach Wetterlage, etwa ab Ende April wieder mit einem vernünftigen Geschäft“, sagt Staudinger. Und auch Juniorchef Lanzinger lässt verlauten: „Wir sind sehr, sehr gut gebucht für den Sommer.“ Auch im Kastanienhof glaubt Kampe-Zhang dank steigender Temperaturen an einen deutlichen Aufschwung: „Doch bis dahin braucht es viel Geduld und Daumen drücken.“

rs