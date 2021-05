Außengastronomie sperrt am Mittwoch auf

Aber viele Wirte warten noch ab – Inzidenz steigt wieder leicht

von Hans Moritz schließen

Es ist soweit: Biergärten und Außengastronomie dürfen ab diesem Mittwoch wieder öffnen.

Erding – Das Gesundheitsministerium hat am Dienstag den entsprechenden Antrag von Landrat Martin Bayerstorfer auf weitere Lockerungen genehmigt. Das heiß ersehnte Papier ging am Dienstagmorgen in der Kreisverwaltung ein. Um 11.30 Uhr tagte die Führungsgruppe Katastrophenschutz – und gab den Weg für eine Sonder-Bekanntmachung frei. Die tritt am Tag nach ihrer Verkündigung in Kraft – das ist dieser Mittwoch.

Dennoch werden viele Wirtsgärten vorerst geschlossen bleiben. Denn die Gastronomen fürchten nicht nur das für die kommenden Tage vorausgesagte nasskalte Wetter, sondern auch die noch instabile Pandemielage. Im Landkreis Erding liegt die Inzidenz zwar seit Mittwoch vergangener Woche unter 100, allerdings ist sie seit zwei Tagen wieder minimal am Steigen, zuletzt von 94,8 auf 96,2. Viele Wirte können es sich nicht leisten, groß Ware zu bestellen und Personal aus der Kurzarbeit zurückzuholen, um dann gleich wieder zusperren zu müssen. Der richtige Startschuss dürfte erst zu Pfingsten erfolgen.

Das ist für Gäste jetzt wichtig: Sie müssen vorher einen Termin vereinbaren und ihre Kontakte hinterlassen. Sitzen an einem Tisch Personen aus mehreren Hausständen, ist ein höchstens 24 Stunden alter Corona-Schnelltest erforderlich. Ein PCR-Test gilt für 48 Stunden.

Und es gibt weitere Öffnungen: Theater, Konzerthäuser und Kinos dürfen ebenfalls wieder an den Start gehen, wiederum mit Testpflicht. Kontaktfreier Sport im Innenbereich sowie Kontaktsport unter freiem Himmel unter der Voraussetzung, dass alle Teilnehmer über einen negativen Testnachweis verfügen, ist ebenfalls möglich. So kündigte die Tanzwelt Erding an, am Freitag wieder zu öffnen. Das Bauernhausmuseum des Landkreises ist ab diesem Wochenende wieder zugänglich.

Am Dienstag sind 18 neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Damit sind es in Summe 6843. Die Zahl der Genesenen steigt um 45 auf 6422. Damit gelten immer weniger Menschen akut als Sars-CoV-2-positiv. 306 waren es am Dienstag, 26 weniger als zu Wochenbeginn. In Quarantäne befinden sich laut Landratsamtssprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer 472 Personen.

Dass die Pandemie weiter tödlich ist, beweist ein weiteres Opfer. Es ist bereits das 115, so Fiebrandt-Kirmeyer. Im Klinikum werden 17-Covid-19-Patienten behandelt. Drei liegen auf der Intensivstation. Künstlich beatmet werden muss keiner.

Die Zahl der Impfungen liegt nun bei 58 942. Zweifach geschützt sind schon 12 224 Landkreisbürger. Das BRK spritzte am Montag 542 Dosen, die niedergelassenen Ärzte 296.

Weiterhin wird intensiv auf das Virus getestet. Das Landratsamt berichtet von 274 Abstrichen am Montag, insgesamt sind es mittlerweile 64 414. Zudem gibt es immer mehr Schnelltestmöglichkeiten. ham