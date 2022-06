Elisabeth Lex: Bilder kreativer Schaffensjahre

Von: Friedbert Holz

„Leere/Fülle“ – so heißt das Kunstwerk, vor dem Elisabeth Lex (l.) gemeinsam mit Hilde Werner, VHS-Fachbereichsleiterin Kunst und Kultur, steht. © Friedbert Holz

Seit Jahrzehnten gibt Elisabeth Lex aus Notzing Malkurse an der Volkshochschule Erding. Jetzt stellt die Künstlerin ihre Werke erstmals selbst dort aus.

Erding – Seit 29 Jahren arbeitet Elisabeth Lex als Dozentin für Kunst an der Volkshochschule (VHS) Erding. Bis zu zwölf Interessierte pro Kurs führt sie an kreative Themen heran. Jetzt stellt die Notzingerin ihre beeindruckenden Werke selbst erstmals dort aus. Bis 30. September zeigt sie – täglich von 9 bis 19 Uhr – ihre Bilder unter dem ungewöhnlichen Motto „#22“.

„Die Zahl 22 hat es mir angetan, steht sie doch symbolisch für jene Jahre seit 2000, in denen ich vieles entworfen, skizziert und gemalt habe – immer wieder in einer ganz speziellen Art“, erklärt die Künstlerin zum Ausstellungstitel. Aus dem großen Fundus zeigt sie einen beeindruckenden Querschnitt ihres Schaffens, gibt einen Beweis für gestalterische Vielfalt.

Da strahlen etwa an einer Wand im Erdgeschoss in einer eigenen Serie verschiedene Rosenblüten, „in Anlehnung an ein Labyrinth, in ihrer so wunderbaren Verschlungenheit der Blätter“, sagt Lex. Sie stechen dem Betrachter aber nicht nur in kräftigem Rot ins Auge. Gleich daneben hängen sie eher verblasst, oder wie die Künstlerin es nennt: unbunt. „Das weist auf Vergänglichkeit hin, auf etwas, was uns alle einmal betrifft.“ Um die nächste Ecke, wieder ganz anders, auch Rosen – diesmal materialistischer und doch sehr abstrakt, mit Farbe, Fäden, Marmorstaub und Kunstrost auf Alu-Dibond-Platten fixiert.

Wer ins erste Obergeschoss geht, entdeckt eine ganz neue Bildwelt: Collagen als Basis für darüber gemalte Menschenfiguren. Es geht der Künstlerin hier, unter dem Titel „La Fassade“, um den schönen Schein der Modewelt. Elisabeth Lex will die eigentliche Leere hinter der so bewunderten textilen Kreativität zeigen, eine Szene, die sich oft selbst beklatscht, weil nur wenige sie wirklich bewundern. Auch die Technik hier ist besonders: „Die Verletzbarkeit der Grande Dame ist festgehalten auf einer Holzleinwand, darauf der Collagen-Hintergrund, und schließlich, mit Fäden aus Wolle und auf Gaze fixiert, zerbrechliche Gestalten.“ Hier habe ihr der erlernte Beruf der Schneiderin geholfen, sagt Lex. „Meine Mutter hatte mir zu diesem Handwerk geraten.“

Jetzt aber ist sie Künstlerin mit Pinsel und Farbe, zeigt auf dem Bild „Ausgebrannt“, wie sich wohl ein Burnout anfühlen würde, ließe es sich optisch darstellen: mittels düsterer Töne. Oder, verbunden mit dem Spruch „You are the Best“, Gesichter aus Tusche auf weißem Untergrund. Manche von ihnen sind verwischt, sollen das Lob niedriger Werte manifestieren, ein Fest der Eitelkeit, die doch so zerbrechlich sein kann.

Schließlich ein ganz besonderes Kunstwerk, das banal entstand. „Mit einer Freundin war ich mal in den Steinbrüchen von Solnhofen, habe die Kalkplatten in Mittelfranken mit ihren Fossilien bestaunt und ein paar Steinchen von dort eingesammelt. Irgendwann habe ich sie auf eine Platte gelegt und in insgesamt zehn Schichten fixiert. Die oberste in goldener Farbe.“ Nun hängt das Werk an einer Wand, strahlt Wertigkeit aus.

Welche dieser Darstellungen Harry Seeholzer, Künstlerkollege und 3. Bürgermeister von Erding, bei der Midissage am 28. Juli, zur Halbzeit der Ausstellung, auch hervorheben wird: Er wird über eine Künstlerin mit vielen Talenten sprechen, von denen sie in der Volkshochschule nur einen kleinen Teil präsentieren kann. Wer wesentlich mehr sehen möchte: www.atelier-lex.de.

