Ausstellung in Erding: Opale, Skulpturen und Bilder

Von: Gerda Gebel

Goldschmiedin aus Leidenschaft: Carolin Grüner aus Erding bei der Arbeit. © privat

Was für eine Mischung: Opalschmuck, Skulpturen und Bilder sind vom 23. bis 25. September im Erdinger Frauenkircherl zu sehen.

Erding - Goldschmiedemeisterin Carolin Grüner, ihre Tochter Katharina Grüner und Karin Gerwien stellen gemeinsam vom 23. bis 25. September im Erdinger Frauenkircherl aus.

„Opale sind meine Leidenschaft“ sagt Goldschmiedemeisterin Carolin Grüner, die seit 2007 in Erding ihre eigene Werkstatt hat. Faszinierend findet die gebürtige Südtirolerin die Minerale, die in allen Farben von Weiß über Grün, Blau, Rosa, Rot bis zu Schwarz vorkommen können. „Jeder Stein ist ein Unikat“, weiß Grüner, deshalb sei es bei Opalen auch schwierig, einen ähnlichen Stein als Ersatz zu bekommen. Vor sieben Jahren hat sie ihre Schmuckkreationen schon einmal im Frauenkircherl ausgestellt und nun befunden, es sei wieder an der Zeit.

„Die lange Corona-Zeit war für alle Selbstständigen nicht einfach, und dazu habe ich erst kürzlich meinen 50. Geburtstag gefeiert, da möchte ich meinen Kunden Danke sagen“, sagt sie. Grüners Begeisterung für Opale stammt noch aus ihrer Ausbildungszeit an der Goldschmiedeschule in Pforzheim, wo sie einen Opalschürfer mit eigener Mine in Australien kennen gelernt hatte. Seither bezieht sie ihre Opale direkt vom Schürfer. Der Besuch der Mine steht noch auf ihrer Wunschliste. In ihrer Werkstatt verarbeitet die Goldschmiedin auch andere Edelsteine, fertigt Schmuckstücke nach Kundenwunsch und erledigt auch Reparaturen.

Die Ausstellung wird ergänzt mit Skulpturen von Karin Gerwien aus Vaterstetten. Die Dritte im Bunde ist Grüners Tochter Katharina. Die 21-Jährige besucht seit einem Jahr die Kunstschule IMAL (International Munich Artlab) in München. In dieser Zeit sind zahlreiche Bilder in Acryl entstanden, von denen sie einen Teil im Frauenkircherl zeigt. Die Vernissage am Freitag, 23. September, wird musikalisch begleitet vom Duo BÖF (Markus Renhart und Michaela Bauer) und beginnt um 17 Uhr.

Öffnungszeiten: Die Ausstellung ist am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Wegen der Baustelle auf dem Schrannenplatz erfolgt der Zugang von der Rückseite des Frauenkircherls aus.