Sie ist in Erding aufgewachsen und viel in der Welt herumgekommen. Mittlerweile lebt die Journalistin, Drehbuch- und Buchautorin Annabel Wahba in Berlin. Ein Portrait.

Erding/Berlin - Ihre Kernthemen sind die Politik im Mittleren Osten, Flucht und Integration – oft verwoben mit den Erfahrungen in der eigenen Familie.



Annabel Wahba kommt im Mai 1972 als jüngstes von vier Geschwistern in München zur Welt, ein Jahr später zieht die sechsköpfige Familie nach Erding. Aus dem Raum Erding stammte schon Urgroßmutter Anna Scheffler, Mutter Imelda lebte während des 2. Weltkriegs bei den Cousinen ihrer Mutter im Pfarrhaus in Steinkirchen.



Annabel verbringt eine unbeschwerte Kindheit in einem Reihenhaus in der Siedlung Erding-Ost nahe dem Bahnhof. Nach der Grundschule am Grünen Markt wechselt sie auf das Gymnasium Erding. Dass ihre Familie einen Migrationshintergrund hat, spielt für sie damals noch keine Rolle, zu Hause wird nur deutsch gesprochen.



Kennengelernt hatten sich Annabels Eltern, die Münchnerin Imelda und der ägyptische Physik-Stipendiat Adly, bei einer Floßfahrt auf der Isar. Sie wurden schnell ein Paar. In beiden Familien spielte der Glaube eine wichtige Rolle, sowohl in der katholischen Familie der Braut, als auch in der ägyptischen Familie des Bräutigams, die der christlichen Religionsgemeinschaft der Kopten angehört.



Nach der Heirat und der Geburt von zwei Kindern zieht die Familie nach Kairo, wo Bruder André zur Welt kommt. Erst als die Lage in Ägypten durch den Sechstagekrieg mit Israel 1967 zu unsicher wird, entschließt sich die Familie, wieder nach Deutschland zurückzukehren. Doch der Physiker war durch das staatliche Stipendium verpflichtet, für den ägyptischen Staat zu arbeiten, deshalb muss die Ausreise in aller Heimlichkeit vonstatten gehen. Die meisten Besitztümer müssen sie zurücklassen.



Erst als Erwachsene macht Annabel Wahba die Entdeckung, dass sie in den ersten drei Lebensjahren einen ägyptischen Pass hatte. „Das war schon sehr kurios“, sagt die heute 50-jährige Journalistin. Grund dafür war die damalige Gesetzeslage, wonach Kinder die Staatsbürgerschaft über den Vater erwarben.



Ihr Vater, der mittlerweile als Physiker einen guten Job an der Uni hat, erhält trotzdem keine Aufenthaltserlaubnis. „Alle drei Monate kam der Abschiebebescheid, gegen den dann meine Eltern Einspruch erhoben“, weiß Annabel Wahba noch heute. Dauernd ist die Angst vor der Abschiebung präsent, die Eltern sichern sich mit Visa für die USA und Kanada ab, es gibt bereits Stellenangebote aus den Ländern. Sicher können sich die Wahbas erst 1975/76 nach der Einbürgerung fühlen, denn ab da sind alle Familienmitglieder Deutsche. Obwohl sich die Wahba-Kinder mit ihren dicken schwarzen Haaren optisch hervorheben, erfahren sie nie offene Ablehnung. „Ich habe mich nicht als Außenseiterin empfunden, eher hatte ich das Gefühl, etwas Besonderes zu sein“, sagt Annabel Wahba heute.



Doch dann häufen sich zu Beginn der 1990er Jahre die Brandanschläge auf Asylbewerberheime, und als Neonazis die Häuser zweier türkischstämmiger Familien in Mölln und Solingen abbrennen und sieben Menschen töten, bekommt sie zum ersten Mal Angst. „Mir wurde bewusst, dass es Einwanderer wie uns traf“, erklärt sie. Obwohl ihre älteren Geschwister in Kairo gelebt und dort auch arabisch gelernt hatten, wird zu Hause in Erding nur deutsch gesprochen, wie es dem Wunsch der Kinder entsprach. „Mein Vater sprach nur am Telefon mit Verwandten arabisch“, erinnert sich Annabel Wahba. Manchmal begleitet sie ihn auch zu den Gottesdiensten der koptischen Gemeinde in München. „Die Messe hat bis zu drei Stunden gedauert, da bin ich manchmal fast eingeschlafen“, erinnert sich die Journalistin.



Das Geburtsland ihres Vaters sieht sie zum ersten Mal mit 17 Jahren, als die Familie eine Reise nach Ägypten unternimmt. „Das war sehr aufregend und toll, ich habe viele Verwandte kennengelernt, wir wurden umarmt und geküsst“, beschreibt sie ihr erstes Treffen mit der ägyptischen Seite der Familie. Total überfordert sei sie von Kairo gewesen, das zwar „sehr laut und sehr wuselig, aber auch total faszinierend“ war.



Der Plan, nach dem Abitur einige Monate nach Ägypten zu gehen und arabisch zu lernen, wird allerdings auf Eis gelegt. Schon im Gymnasium erkennt ihr damaliger Sozialkunde-Lehrer Josef Saller ihr Potenzial. „Du müsstest Journalistin werden“, rät er seiner Schülerin, weil sie sich sehr für Politik und Geschichte interessiert. Nach einem Praktikum in München bei der Süddeutschen Zeitung besucht sie die Journalistenschule und hängt noch ein Studium der Politikwissenschaft an. Wie viel ihr die deutsche Sprache bedeutet, erkennt die Erdingerin während einer mehrmonatigen Rucksackreise durch Asien, bei der sie wochenlang nur mit Australiern, Franzosen, Japanern und anderen Backpackern unterwegs ist. Als sie dann auf eine Reisende aus Deutschland trifft, bemerkt sie ihre Freude. „Deutsch, die Sprache, das ist mein Heimatgefühl“, sagt sie.



Kurz darauf lernt sie in München ihren Freund, einne Israelei, kennen und zieht nach dem Abschluss zu ihm nach Tel Aviv. „Ich wollte immer schon mal in der Region leben, und in Israel fiel mir das leichter, weil es stärker europäisch geprägt ist als Ägypten, es ist quasi „Naher Osten Light“, beschreibt Annabel Wahba die Entscheidung. Sie entdeckt auch viele Parallelen, denn die Mentalität und das Essen in Tel Aviv sind ähnlich wie in Kairo. Sie arbeitet in Israel als freie Journalistin, berichtet auch aus den palästinensischen Gebieten und wird sich dort verstärkt ihrer arabischen Seite bewusst. „Ich dachte vor der Reise, in Israel könnte meine deutsche Seite vielleicht ein Problem sein, doch dort war es eher die arabische Herkunft, die verstärkte Wachsamkeit hervorrief“, konstatiert Wahba heute.



Für die aus dem Jemen stammende Familie ihres Freundes, die nicht vom Holocaust betroffen war, steht eher im Vordergrund, dass die Freundin des Sohnes keine Jüdin ist. Nach zwei Jahren erhält Wahba ein Stellenangebot vom Jetzt-Magazin der SZ in München und zieht wieder nach Bayern. Zwar kommt ihr Freund mit, doch schon bald folgt die Trennung. „Ich hätte nicht auf Dauer in Israel leben können, wo der Konflikt zwischen Israel und Palästina so präsent ist und mir oft unlösbar vorkommt“, sagt Annabel Wahba. Immerhin verdankt sie dem Aufenthalt einige Sprachkenntnisse in Hebräisch, Arabisch jedoch hat sie noch nicht erlernt.



2001 zieht Annabel Wahba nach Berlin und beginnt beim „Tagesspiegel“ zu arbeiten, 2007 wechselt sie zur Wochenzeitung „Die Zeit“. Als zunehmend die Thematik von Flucht und Vertreibung, aber auch Integration von Geflüchteten an Brisanz gewinnt, zieht die Halb-Ägypterin immer mehr Vergleiche mit dem Leben der eigenen Familie. Auch ihre Eltern waren ja mehr oder weniger aus Ägypten geflohen und lebten in Deutschland über Jahre in dauernder Unsicherheit, obwohl die Familie hier integriert war. „Mein Vater spricht perfekt Deutsch, er hatte eine sehr gute Anstellung bei der Uni und war jahrelang Vorsitzender der Reihenhaussiedlung Erding-Ost“, erzählt Tochter Annabel. Die Kehrseite der totalen Anpassung sei jedoch, dass sie ihre ägyptischen Wurzeln kaum gekannt habe.



Mittlerweile leben drei der Geschwister weit verstreut, nach Erding zu den Eltern kommen sie gern zurück. „Ich finde es schön, aus der Großstadt Berlin in die Kleinstadt Erding zu kommen, außerdem sind hier die Berge so nah“, schwärmt Annabel Wahba. Einzig ihren Bruder André hat es nicht in die Ferne verschlagen, er fühlte sich in Erding total heimisch. Er hatte sich so perfekt angepasst, dass eine Bekannte über ihn sagte, er sei für sie der „Urbayer in Person“. Vor ein paar Jahren hätte aber auch er seine ägyptischen Wurzeln gerne noch einmal erkundet und wollte in seine Geburtsstadt Kairo zurückkehren. Dazu kam es nicht mehr, André verstarb vor drei Jahren nach längerer Krankheit.



Der Abschied von ihrem Bruder bringt seine Schwester noch mehr zum Nachdenken über Herkunft und Identität, und schließlich entsteht daraus der Roman ein Roman mit dem Titel „Chamäleon“ (Eichborn-Verlag), in dem sie die wechselhafte Geschichte ihrer Familie nacherzählt. Für Annabel Wahba und ihre Geschwister hat die Erziehung durch die bayerische Mutter und den ägyptischen Vater viele positive Auswirkungen. „Unsere Vornamen passen überall hin, dazu finden wir uns schnell in anderen Ländern zurecht und können uns überall zuhause fühlen“ resümiert die Journalistin, die auch beruflich öfter ins Ausland reist. Sie lebt mit ihrem Ehemann und den zwei Kindern in Berlin. Ihr Mann hat deutsche und schottische Wurzeln, deshalb werden die Kinder Fiona (12) und Lucien (10) auch zweisprachig deutsch-englisch erzogen.



Gerne kommt Annabel Wahba mit ihrer Familie nach Erding, auch die Schwiegermutter lebt im Landkreis. „Hier ist der Treffpunkt für die Kinder“, erklärt sie. Doch die Enkel sollen auch das Geburtsland ihres ägyptischen Opas kennenlernen: „Eine Reise nach Ägypten mit der Familie haben wir für die nächsten Ferien geplant“, versichert Annabel Wahba.

