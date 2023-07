Großevent in der Therme Erding: „Schon viel erlebt, aber das hat alles Bisherige übertroffen“

Von: Hans Moritz

LaBrassBanda-Boss Stefan Bettl nimmt ein Bad in der Menge - im wahrsten Sinne des Wortes. © Therme

Ein ereignisreiches Wochenende erlebten Besucher der Therme Erding. Deren Geschäftsführer war nach dem Festival begeistert.

Erding - „Ich habe schon viel erlebt, aber das hat alles Bisherige übertroffen.“ So fällt die Bilanz von Thermen-Geschäftsleiter Marcus Maier über das dreitägige Summer Festival aus. Sage und schreibe 18.000 Menschen kamen in die Therme Erding, um eines der zahlreichen Konzerte auf der Wasserbühne im Becken vor dem Wellenbad zu erleben – im Wasser und in Badehose versteht sich.

Groß-Event in der Therme Erding: Musiker springen ins Wasser

Mit dabei waren unter anderem Stefanie Heinzmann, Philipp Dittberner, Kelvin Jones und – mit Heimrecht – DeSchoWiada. Den Pool endgültig zum Kochen brachte am Sonntag LaBrassBanda um Stefan Dettl. Der hatte im Interview mit unserer Zeitung noch versichert, noch nie über einem Schwimmbad gespielt zu haben.

Am Ende standen sie gar nicht mehr auf der Bühne, sondern unternahmen ein buchstäbliches „Stage Diving“: Sie sprangen von der Bühne ins Wasser, um mit ihren Fans zu feiern. Ihre Instrumente? Hatten Sie natürlich am Mann. (ham)

