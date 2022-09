Wenig Teilnehmer, beste Qualität: Sehr gute Noten bei Brotprüfung der Bäckerinnung

Freuen sich über sehr gute Ergebnisse bei der Brotprüfung (v. l.): Bäckermeister Josef Schauer aus Hörlkofen, Innungsobermeister Franz Gruber aus St. Wolfgang und Prüfer Manfred Stiefel. © Chirstofori

Nur drei Innungsbetriebe nahmen heuer an der Brotprüfung teil. Die Qualität stimmt aber.

Erding – Im Landkreis gibt es aktuell noch 16 selbstproduzierende Bäckereien. Nur drei Innungsbetriebe nahmen heuer an der Brotprüfung teil. Ähnlich wenige waren es schon in den vergangenen Jahren. Der Prüfer war zufrieden. Die Qualität stimmt.

Die Bäckereien Gruber aus St. Wolfgang, Schauer aus Hörlkofen und Neumeier aus Reithofen stellten sich dem Urteil von Manfred Stiefel vom Deutschen Brotinstitut. Er bewertete 31 Proben, darunter 20 Brote und elf Semmeln. Bei den Broten vergab Stiefel neunmal die Note Sehr Gut und zehnmal die Note Gut. Nur ein Brot wurde nicht prämiert.

Semmeln: Jede Probe eine Urkunde

Bei den Semmeln gab es für jede Probe eine Urkunde. Fünfmal wurden sie mit Sehr gut und sechsmal mit Gut bewertet. „Die Ergebnisse sind hervorragend“, freute sich Stiefel.

Innungsobermeister Franz Gruber hofft, dass sich in den kommenden Jahren wieder mehr Bäckerkollegen an dem Wettbewerb beteiligen. Dafür will er das Thema „bei Versammlungen ansprechen und weiter motivieren“. Als Gründe für die niedrige Teilnehmerzahl nennt der St. Wolfganger Bäckermeister den Termin zur Urlaubszeit und den aktuell großen Stress im Arbeitsalltag der Bäcker. So hatte beispielsweise die Reithofener Bäckerei Neumeier, seit Jahren dabei, wegen ihres Betriebsurlaubs heuer nur wenige Proben einreichen können.

Bäckerhandwerk: Branche hat es schwer

Aktuell hat es die Branche schwer. „Deutschlandweit sind momentan natürlich schwierige Zeiten und es wird in Zukunft eher noch schwieriger. Da wird leider noch der eine oder andere Betrieb auf der Strecke bleiben“, befürchtet Prüfer Stiefel. Es gebe einige Probleme: „Die Energie- und Rohstoffpreise explodieren, und parallel steigen die Lohnkosten auch noch an.“ Die Bäckereien seien dadurch gezwungen, die Preise zu erhöhen. Dies sei aber nur bis zu einer natürlichen Grenze möglich, da die Inflation ja auch den Kunden zu schaffen mache.

Bei der Qualitätsprüfung kostet laut Gruber „jede Sorte 18,50 Euro“. Diese Kosten müssen die Bäckereien selbst übernehmen, um die Zertifikate zu erhalten. Ein weiteres Problem der Branche sei der akute Mangel an Personal und Nachwuchs. Der Innungsobermeister zeigt sich aber kämpferisch. „Die Prüfung soll trotz der geringen Teilnehmerzahl auch in den kommenden Jahren durchgeführt werden“, kündigte Gruber an.

Erfreulich: Nach zehn Jahren neuer Lehrling

Eine erfreuliche Nachricht konnte Bäcker Schauer aus Hörlkofen in Erding verkünden. Am Tag der Brotprüfung begann nach zehn Jahren wieder ein Bäckerlehrling seine Ausbildung in seinem Geschäft. von Lukas Christofori

