Bandscheibenvorfall übersehen? Erdingerin erwägt Klage gegen Klinikum

Helga Pänker (63) will das Erdinger Klinikum verklagen: „Ich gehe da nie wieder rein“, sagt die Rentnerin aus Erding. Anfang Mai hatte sie einen Bandscheibenvorfall. Die Diagnose stand aber lange nicht fest – trotz mehrfacher Untersuchungen im Erdinger Klinikum.

Erding – Erst im Freisinger Krankenhaus wurde sie im Kernspin durchgecheckt und später operiert. Pänkers Vorwurf: „Eigentlich hätte der Krankenhausaufenthalt nach der OP nur eine Woche gedauert, jetzt war ich insgesamt drei Wochen krank. Das Erdinger Klinikum hat mir das Ganze verschleppt.“

Landratsamts-Sprecherin Daniela Fritzen wehrt sich gegen diesen Vorwurf und teilt mit: „Die Behandlung von Frau Pänker erfolgte bei ihren drei Aufenthalten gemäß der nationalen Versorgungsleitlinien.“

Am 5. Mai wachte Pänker nachts mit großen Schmerzen im Lendenbereich auf. Um 8 Uhr rief sie den Rettungswagen, bekam Schmerzmittel im Erdinger Klinikum und wurde geröntgt. „Aber dann bin ich wieder entlassen worden. Die Ärzte sagten mir, dass wieder der Ischiasnerv hinter den Schmerzen steckt.“ Dieser Hüftnerv leitet über das Rückenmark alle Befehle zwischen Gehirn und Beinmuskulatur weiter.

Fritzen schreibt dazu: „Eine stationäre Aufnahme wurde von der Patientin zu diesem Zeitpunkt abgelehnt. Dies ist auch im Arztbrief so dokumentiert.“ Das sei richtig, sagt Pänker. Wegen der Schmerzmittel sei ihr übel gewesen, deshalb wollte sie lieber nach Hause.

Aber ihre Schmerzen nahmen kein Ende. Also brachte ihre Cousine sie tags darauf wieder ins Erdinger Klinikum: „Dann wurde ich eine Woche stationär aufgenommen, aber eigentlich nur mit Schmerzmitteln vollgepumpt“, sagt sie. Und: „Mir wurde gesagt, dass ich in den Kernspin muss, also ein MRT gemacht wird. Aber das wurde dann doch nicht vorgenommen.“

Ein Bandscheibenvorfall wurde erneut nicht diagnostiziert. Also ging Pänker mit ihrem Hund Teddy weiterhin spazieren. Das sollte ernste Folgen haben: „Als ich ihm auf der Wiese einen Ball geworfen habe, bin ich zamgfallen wie ein Kartenhaus.“

Damals hatte sie bereits Taubheitsgefühle in den Beinen: „Von der Hüfte bis zum Knie“, das ist typisch bei einem Bandscheibenvorfall: „Ich konnte nicht mehr Auto fahren, bin öfter gestürzt und in meiner Wohnung auf allen Vieren gekrochen.“

Ihr Hausarzt stellte ihr einen Einweisungsschein aus und faxte ihn ans Erdinger Klinikum: „Ich saß dann im Rollstuhl in der Notaufnahme. Erst wurde mir noch ein Zugang für eine Infusion gelegt, aber dann wurde mir gesagt, dass sich die Stationsärzte weigerten, mich aufzunehmen.“ Mit der Begründung, sie solle ihre Ischias-Schmerzen außerhalb des Krankenhauses behandeln lassen.

„Ich bin dann in Tränen ausgebrochen.“ Aber auch der emotionale Zusammenbruch half nicht weiter: „Ich wurde dann mit dem Taxi heimgeschickt.“ Fritzen schreibt dazu: „Die Patientin wurde bei keinem der drei Vorstellungen in der Notaufnahme abgewiesen.“ Das bestreitet Pänker.

Der Bandscheibenvorfall blieb einmal mehr unentdeckt. Fritzen erklärt dazu: „Beim dritten Besuch war aufgrund des Zustands der Patientin, die sich gut bewegen konnte und unter keinen Kraftminderungen oder Empfindungsstörungen litt, sowie der vorliegenden Untersuchungsergebnisse eine stationäre Aufnahme nicht angezeigt.“

Zurück aus dem Krankenhaus, ging Pänker wieder zu ihrem Hausarzt: „Der hat mir dann einen Einweisungsschein für das Freisinger Klinikum ausgestellt.“ Und in Freising bekam die Rentnerin endlich die Diagnose: „Die Lähmungen an den Beinen deuten darauf hin, dass es wahrscheinlich ein Bandscheibenvorfall ist.“ Bereits am zweiten Tag im Krankenhaus wurde sie im Kernspin untersucht, und danach war klar: Sie hatte wirklich einen Bandscheibenvorfall.

Am 20. Mai, etwa zwei Wochen nach den ersten Schmerzen, wurde die Rentnerin endlich operiert. Einige Einschränkungen hat die Hundebesitzerin aber immer noch: „Ich durfte vier Wochen nicht Auto fahren, mich nicht bücken und bin mit allem ein bisschen überfordert.“ Ihr Anwalt hat ihr aber nur wenig Hoffnung für eine erfolgreiche Klage gemacht: „Ich habe keine Rechtsschutzversicherung, deshalb hat er mir empfohlen, das Ganze eher zu lassen.“ Die schlechte Erinnerung bleibt.