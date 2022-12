Erding: Die Pflegerinnen der Josefi-Anstalt

Von: Friedbert Holz

Im Friedhof St. Paul – hier noch mit Schnee – befindet sich das Grab der Barmherzigen Schwestern. Clarissa Höschel hat deren Geschichte erforscht. © Friedbert Holz

Kräftige Kost und täglich ein Liter Bier: Das erhielten die Barmherzigen Schwestern zur Stärkung, die im 19. Jahrhundert in Erding in der Josefi-Anstalt Kranke betreuten.

Erding – Sie interessiert sich seit jeher für Geschichte, für Sprache und Sprachen, Schrift und Schriften: Dr. Clarissa Höschel hat Germanistik, Romanistik sowie Mediävistik studiert und erhielt nun den Forscherpreis des Historischen Vereins Erding (wir berichteten). In ihrem preiswürdigen Fachaufsatz widmet sich die ausgebildete Dolmetscherin und Übersetzerin besonders dem Leben und Wirken der Barmherzigen Schwestern sowie der Krankenversorgung in Erding im 19. Jahrhundert. Und sie sitzt bereits an einer Fortsetzung dieses spannenden Stücks Sozialgeschichte.

Nach Bayern kam die gebürtige Düsseldorferin als junges Mädchen, seit 2012 lebt die 59-Jährige in Sonnendorf. Bis dahin sah sie bereits viel von der Welt, studierte in Erlangen und München, wohnte längere Zeit in Spanien und Australien.

In ihrer Freizeit erkundet Höschel auf Spaziergängen gern die Geschichte der Herzogstadt. Und so entdeckte sie beim Gang über den Friedhof St. Paul das Grab der Barmherzigen Schwestern. „Schnell habe ich bemerkt, dass die 18 Namen kein vollständiges Bild ergeben. Viele Fragen tauchten bei mir auf“, erzählt Höschel. Und so recherchierte sie, ihrem Forschertrieb folgend, zunächst im Internet und in der Stadtbücherei – ohne Ergebnis. Also fragte sie bei Stadtarchivar Markus Hiermer im Rathaus nach – und wurde fündig. Er hatte Unterlagen, vorwiegend alte Briefe aus der Krankenhausgeschichte, meist in Sütterlin-Schrift. „Es war sehr mühsam, bis ich mich eingelesen hatte“, erinnert sich Höschel. Zudem musste sie sich geistig ins 19. Jahrhundert und seine Gegebenheiten versetzen, saß „in jeder freien Minute von August bis Oktober 2022“ über den Unterlagen.

Weitere Hilfe kam aus dem Kongregationsarchiv der Barmherzigen Schwestern des Heiligen Vinzenz von Braun, wie der Orden mit Mutterhäusern in München und Augsburg heißt. Sein Ursprung aber liegt im Elsass. „Es las sich alles so spannend, dass ich bald beschloss, erst einmal nur die Zeit des 19. Jahrhunderts genau zu beleuchten, die Detailtiefe der Vorgänge und Geschehnisse war zu groß“, so Höschel.

So fand sie heraus, dass Bayern-König Ludwig I. erst einmal zwei Schwestern nach München geholt hatte. Dort etablierte sich bald der Orden und damit auch eine fachfrauliche Ausbildung der Krankenpflege, damals keineswegs selbstverständlich. So kamen auch zwei Schwestern in die damalige Josefi-Anstalt in Erding – am 19. März 1847 unter der Ägide des Bezirks- und Krankenhausarztes Dr. Nikolaus Henkel. Sie übernahmen die Pflege im Krankenhaus.

„Im sogenannten Gestellungsvertrag der Schwestern stand, dass sie sich um durchschnittlich zehn Kranke in drei Zimmern kümmern sollten“, erklärt Höschel. Und nicht nur das: Sie waren auch fürs Kochen und Waschen, die Bevorratung und Verwaltung des kleinen Krankenhauses zuständig, mussten daneben geistliche Pflichten im Rahmen ihrer Ordensregel erfüllen. „Sie wohnten auch in dem Gebäude, wurden finanziell mit 50 Gulden im Jahr entlohnt“, hat Höschel recherchiert. Das entspricht etwa 1500 Euro heute: „Und sie erhielten pro Tag kräftige Kost und jeweils einen Liter Bier.“

Dieses Getränk diente quasi als Ersatz für damals noch häufig verschmutztes Trinkwasser. Denn in diesen Zeiten, das war den Kranken anzusehen, grassierten vor allem Lungen-Schwindsucht, Krätze und Durchfälle, aber auch Syphilis, Typhus, Cholera und Scharlach. Viele junge Frauen starben noch im Kindsbett.

Hygiene war in den Häusern oftmals völlig unbekannt, daher wurde in der Josefi-Anstalt großer Wert auf Reinlichkeit gelegt. Und es galt eine strenge Krankenhausordnung. Eine Aufnahme war nur mit einer sogenannten Krankenkarte möglich, die vor allem Dienstboten, Gesellen und Arbeiter bei ihren Arbeitgebern holen mussten.

Im Krankenhaus waren Alkohol, Rauchen und Kartenspiel strikt untersagt, Patienten hatten sich „anständig zu betragen“, durften ihr Bett oder Zimmer nur mit Erlaubnis verlassen, „keine anderen als die vom Arzte verordneten Speisen und Getränke genießen“ und hatten tägliche Gebete „mit der einem Christen pflichtgemäßen Andacht zu verrichten“.

Als das neue Krankenhaus in Erding 1884 fertiggestellt war, wollte Dr. Henkel seinen Patienten nicht sofort den Umzug zumuten. Denn die Räume waren noch frisch gestrichen. Die Fenster sollten, da es später Herbst war, geschlossen bleiben. Somit erfolgte die offizielle Einweihung der neuen Einrichtung auf Geheiß ihres Chefs, der sogar eigene Reinigungsanweisungen erlassen hatte, erst im Frühjahr 1885, zeitgleich mit dem 50. Jubiläum seiner Promotion. Hier arbeiteten dann vier Barmherzige Schwestern, während die Josefi-Anstalt zum Armenhaus mutierte.

