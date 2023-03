„Erding wird immer unattraktiver“

Von: Markus Ostermaier

Abschied: Nach 14 Jahren schließt Judith Wiesbeck am 6. April ihr Bastelgeschäft Kreatives Portal in Erding und konzentriert sich danach auf ihren Online-Shop. © Markus Ostermaier

Um eine renommiertes Bastelgeschäft ärmer ist die Stadt Erding ab 6. April. Die Online-Konkurrenz ist zu groß geworden. Dafür haben zwei neue Barbershops geöffnet.

Erding – Einige Veränderungen gibt es zur Zeit in der Erdinger Geschäftswelt. Die Zahl der Barbershops erhöht sich durch zwei Neueröffnungen an der Münchner Straße und Freisinger Straße. Lediglich ein knappes halbes Jahr existierte dagegen die Filiale von Be Unique am Kleinen Platz. Verabschieden müssen sich die Einheimischen außerdem von einem Traditionsgeschäft. Nach 14 Jahren schließt der Bastelladen „Kreatives Portal“ und konzentriert sich jetzt auf sein Online-Geschäft. Entsprechende Kritik gibt es von Inhaberin Judith Wiesbeck: „Erding wird immer unattraktiver.“

Wiesbeck liebt ihren Laden an der Münchener Straße und den persönlichen Kontakt mit den Kunden seit 14 Jahren. Die Corona-Jahre seien für ihr Bastelfachgeschäft nicht einfach gewesen, „wie für alle Geschäftsleute. Wir hatten Kosten ohne Einnahmen“. Während der Pandemie hätten Kunden gelernt, im Internet einzukaufen. Der persönliche Kontakt mit Fachpersonal sei weniger wichtig geworden. Auch das Kreative Portal hat inzwischen einen Online-Shop, der gut läuft. Deswegen hat sich Wiesbeck schweren Herzens entschieden, ihr Geschäft an der Münchener Straße zum 6. April zu schließen.

Neuanfang: Eine vierte Filiale ihres Paris Barbershops haben Garib Al-Essa und seine Familie nun in Erding an der Münchener Straße eröffnet. © Markus Ostermaier

„Es macht keinen Sinn mehr“, sagt die 56-Jährige: „Online wird immer mehr, und die Laufkundschaft verschwindet. Es ist aber auch nichts mehr geboten in Erding außer Hörgeräte- und Handyläden oder Barbershops. Immer mehr alt eingesessene Geschäfte verschwinden, Erding wird immer unattraktiver, auch wenn ich weiß, dass das niemand hören will“, lautet Wiesbecks deutliche Kritik.

Dass das örtliche Friseur-Angebot wächst, ist richtig. Ihr neuer, beruflicher Nachbar ist der Paris Barbershop, der Ende Februar eröffnet hat. Binnen weniger Tage wurde die einstige Royal Donuts-Filiale in einen modernen Friseurladen umgestaltet. Diesen betreiben Garib Al-Essa (42) und seine Familie, die auch Filialen in Neufahrn, Eching und Hallbergmoos verwaltet.

„Wir hatten dort schon Kunden aus Erding, die uns diesen Standort empfohlen haben“, sagt Al-Essa. Wegen der Pandemie habe die Suche nach einer geeigneten Fläche etwas gedauert, aber mit dem Ergebnis sei er nun sehr zufrieden.

Nur etwa 600 Meter entfernt und nur wenige Tage später hat an der Freisinger Straße/Ecke Am Gries ein weiterer Friseur geöffnet, der Monaco Barbershop. Dessen Inhaber Haji Rojhat (29) ist dem Paris Barbershop nicht unbekannt, denn er hat früher mal dort gearbeitet. Allerdings gebe es keine Konkurrenzgedanken, betonen beide Inhaber. „Es gibt genug Menschen, das reicht für uns alle“, ist Al-Essa überzeugt. Ähnlich sieht das Rojhat. Recht identisch ist auch das Kundenaufkommen der ersten Wochen. „Am Anfang ist es immer schwer, aber wir sind zufrieden“, sagt Rojhat. In seinem Laden ist derzeit neben ihm noch ein weiterer Mitarbeiter beschäftigt, im Paris Barbershop sind es drei Personen.

Im März 2020 komplett selbstständig gemacht hat sich Alexander Kremp (43), der seit sieben Jahren in Moosinning lebt. Dort hat er am 15. März 2020 seinen Laden Be Unique eröffnet und zwei Tage später wegen des Lockdowns das erste Mal wieder geschlossen. Das Geschäft entwickelte sich aber über die Jahre gut, und die Kremps überlegten schließlich, komplett nach Erding zu wechseln. Im vergangenen Jahr stießen sie auf eine kleine Ladenfläche am Kleinen Platz und eröffneten dort im Oktober eine Filiale. Diese ist aber bereits wieder geschlossen.

„Das Geschäft in Erding lief schleppend, wir haben es nicht geschafft, die Kosten wieder reinzuholen“, gibt Kremp zu. Er bietet neben Gravur- und Textildruck auf sämtlichen Materialien auch Deko-Ausstattung an und konzentriert sich jetzt wieder auf sein Geschäft in Moosinning. Die Be-Unique-Filiale in der Erdinger Fußgängerzone wird gerade ausgeräumt, das Gewerbe ist schon abgemeldet. Kremp weiß, dass für die Fläche schon ein Nachmieter im Gespräch ist, aber noch sei nichts offiziell.

Im Bastelgeschäft Kreatives Portal an der Münchener Straße läuft der Räumungsverkauf noch. Vieles wird es auch nach dem 6. April im Onlineshop geben. Die Hauptkundschaft im Laden sei jedoch über 50 Jahre alt und mit digitalen Bestellungen noch nicht so vertraut, berichtet Wiesbeck. Neben Auslieferungen im Stadtgebiet will sie künftig öfter auf Märkten, wie dem Trachtenmarkt am 25. und 26. März in Taufkirchen vertreten sein.

Wiesbeck blickt der Schließung ihres Geschäftes mit einem lachenden und weinenden Auge entgegen: „Immerhin habe ich künftig wieder freie Wochenenden.“ Durch die Neuausrichtung benötigt sie jedoch weniger Personal. Bislang seien fünf Personen in Voll- und Teilzeit beschäftigt gewesen, künftig gibt es nur noch zwei Vollzeitstellen. „Aber das ist gut ausgebildetes Fachpersonal. Die finden woanders etwas“, ist Wiesbeck überzeugt.