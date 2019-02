Grundstein für „große Servicebehörde“

Es war eine schwere Geburt, aber jetzt ist das neue Rathaus gegenüber der Verwaltung im Grafenstock mitten in der Erdinger Innenstadt auf dem Weg.

Erding - Am Freitag legten Oberbürgermeister Max Gotz, Landrat Martin Bayerstorfer, Stadtbaumeister Sebastian Henrich und Architekt Karl Heinz Walbrunn den Grundstein. Eine Kassette mit Münzen, Lokalzeitungen vom 1. Februar 2019 sowie einer Liste des Stadtrats wurde in der Bodenplatte einbetoniert. „Der Grundstein ist ein Meilenstein“, so Gotz.

An der Landshuter Straße 4 entsteht bis Sommer 2020 – Richtfest soll ein Jahr früher gefeiert werden – ein fünfgeschossiges, barrierefreies Gebäude mit 1360 Quadratmetern Nutzfläche und 6300 Kubikmetern umbauter Raum.

Aus dem seit Jahren beengten Grafenstock werden das Einwohnermeldeamt mit Wartebereich und Besuchertoiletten, das Standesamt mit Trausaal und Panoramafenster zur Altstadt hin, das Ordnungs- und Sozialamt sowie die Abteilung Verkehrswesen umziehen. Hinzu kommen im Keller Technik-, Lager- und Archivräume sowie Umkleiden und in einem Nebengebäude ein Notstromaggregat für die Datensicherheit und ein Fahrradabstellplatz. Insgesamt 40 Arbeitsplätze entstehen hier. Das Vorhaben ist mit insgesamt 8,4 Millionen Euro veranschlagt.

Gotz berichtete beim Festakt in eisiger Kälte, dass er die Raumnot kenne, seit er dem Stadtrat angehört – das war 1990. Sie habe sich wegen des Zuzugs und der zunehmenden Aufgaben der Stadtverwaltung laufend verschärft.

Zur Vorgeschichte erklärte der OB, dass der Stadtrat im Dezember 2014 das Anwesen gekauft habe, das im Zweiten Weltkrieg erheblich beschädigt worden sei. Im Juni 2015 sei beschlossen worden, an der Landshuter Straße 4 ein reines Verwaltungsgebäude – also ohne Ladengeschäfte im Erdgeschoss – zu errichten.

„Mit dem Denkmalschutz haben wir intensive Debatten geführt, und auch die Archäologen sind fündig geworden, unter anderem ein barocker Ofen.“ Er freut sich auf das neue Gebäude: „Hier entsteht eine große Servicebehörde, in der wir endlich Vertraulichkeit im Kontakt mit unseren Bürgern gewährleisten können“, so Gotz. Gut sei, dass viele wichtige Ämter in der Erdinger Altstadt versammelt und damit fußläufig erreichbar seien. „Das sind große Frequenzbringer.“

Walbrunn berichtete, dass die Bauvorbereitung eine große Herausforderung gewesen sei. Neben Denkmalschutz und Archäologie nannte er die Sicherung der Nachbarhäuser sowie die Verkehrslenkung. „Jetzt sind wir auf einem guten Weg. Trotz der guten konjunkturellen Lage auf dem Bau gehen wir davon aus, Zeit- und Kostenplan einhalten zu können.“

Bayerstorfer sprach einer guten und klugen Entscheidung der Stadt Erding. Zuletzt seien 17 Rathäuser im Landkreis erweitert oder neu gebaut worden. „Mit gutem Grund, denn die Fülle der Aufgaben wächst.“