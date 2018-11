Seit Tagen ist esacht vor Zwölf

Ist die Zeit in Erding stehen geblieben ?

In Erding scheint die Zeit stehen geblieben zu sein: Seit bald einer Woche stehen die Zeiger auf den vier Uhren am Stadtturm still. Das sorgt für Gerede und humorige Deutungen, etwa dass es in der Herzogstadt fünf vor Zwölf ist. Rathaussprecher Christian Wanninger kann Aufklärung liefern: „Ein Antriebsgestänge ist gebrochen und muss ausgetauscht werden.“ Das Bauamt geht davon aus, dass das bis Ende dieser Woche erledigt ist. Dann wird Erding endlich wieder mit der Zeit gehen. Text/Foto: Moritz